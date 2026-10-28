Aktien heute: GE Healthcare legt zu, Adyen bricht ein

Ein besser als erwartet ausgefallenes drittes Quartal macht GE Healthcare zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Medizintechnikkonzern erwartet für 2026 nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von rund vier Prozent und damit am oberen Ende seiner bisherigen Erwartungen.

Am 28.10.2026 fallen zahlreiche Einzelaktien durch deutliche Ausschläge auf, während die großen Indizes nur leicht zulegen. Der DAX gewinnt 0,36 Prozent, der TecDAX 0,57 Prozent. Der US Tech 100 steigt um 0,13 Prozent, der Eurozone 50 um 0,03 Prozent. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank und den Geschäftszahlen mehrerer großer Technologieunternehmen bleibt das Marktumfeld vorsichtig.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Aktie steigt um 7,64 Prozent auf 68,84 Euro. Damit setzt sich die Erholung fort: Auf Wochensicht beträgt das Plus 10,40 Prozent, auf Monatssicht 16,80 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Minus von 2,75 Prozent.

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GE Healthcare Technologies: 68,84€ (+7,64 %)

Seagate: Hohe Auslastung trifft auf kräftige Kurserholung

Bei Seagate steht die langfristige Auslastung im Blickpunkt. Der Großteil der Produktionskapazitäten für Rechenzentren ist bis zum Kalenderjahr 2028 vollständig ausgebucht. Die Aktie des Speicheranbieters legt um 7,43 Prozent auf 607,00 Euro zu.

Der Tagesgewinn gleicht die jüngsten Verluste nur teilweise aus. Auf Monatssicht liegt das Papier noch 24,91 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn steht dagegen ein Zuwachs von 152,14 Prozent.

Seagate Technology Holdings: 607,00€ (+7,43 %)

SUESS MicroTec: Anleger setzen auf niedrigere Erwartungen

Trotz einer Kurszielsenkung durch Deutsche Bank Research gewinnt SUESS MicroTec 6,56 Prozent auf 53,25 Euro. Das Analysehaus reduziert sein Ziel von 100 auf 94 Euro. Analyst Michael Kuhn bewertet die Prognosesenkung des Halbleiterausrüsters als aus einer Position der Stärke heraus vorgenommen. Auf Monatssicht bleibt die Aktie mit 22,98 Prozent im Minus.

Im wallstreetONLINE-Forum stehen die reduzierten Erwartungen für 2026 und die Quartalszahlen am 5. November im Mittelpunkt. Ein Teil der Diskussion sieht durch die niedrigere Messlatte Raum für positive Überraschungen. Die Produktionsverlagerung gilt als mögliche Chance für eine höhere Profitabilität ab 2027, zugleich aber als Kosten- und Umsetzungsrisiko. Daneben gibt es Skepsis gegenüber früheren hohen Kurszielen.

SUESS MicroTec: 53,25€ (+6,56 %)

OHB: Geplante Zusammenarbeit begleitet die Kursrally

OHB will gemeinsam mit dem japanischen Raumfahrtunternehmen Astroscale die Aktivitäten bei Weltraumsicherheit und Satellitendiensten ausbauen. Eine Absichtserklärung bildet die Grundlage für die Prüfung gemeinsamer Projekte. Die Aktie steigt um 6,20 Prozent auf 252,75 Euro.

Der Raumfahrtkonzern setzt damit seinen kräftigen Anstieg fort. Innerhalb einer Woche gewinnt das Papier 27,22 Prozent, innerhalb eines Monats 38,38 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus 116,93 Prozent.

Die Forendiskussion ist überwiegend optimistisch, aber nicht einheitlich. Einige Teilnehmer erwarten eine Fortsetzung des Anstiegs und setzen auf mögliche zusätzliche Großaufträge. Andere halten nach den schnellen Gewinnen eine Konsolidierung für notwendig. Ein solcher Auftrag ist dabei eine Erwartung der Diskussion, keine bestätigte neue Bestellung.

OHB: 252,75€ (+6,20 %)

SanDisk: Deutliches Plus nach schwachem Monat

SanDisk gewinnt 6,01 Prozent auf 1.235,00 Euro. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es zunächst nicht. Trotz des Tagesanstiegs liegt die Aktie auf Wochensicht unverändert. Der Monatsverlust beträgt 20,58 Prozent, seit Jahresbeginn steht ein Minus von 14,53 Prozent.

SanDisk Corporation: 1.235,00€ (+6,01 %)

Micron Technology: SK Hynix gibt dem Speichersektor Auftrieb

Rückenwind vom koreanischen Speicherhersteller SK Hynix erfasst die US-Chipwerte. SK Hynix verdient siebenmal so viel wie vor einem Jahr, seine Speicher sind bis 2029 ausverkauft. Micron Technology legt in diesem Umfeld um 4,64 Prozent auf 871,65 Euro zu.

Auf Wochensicht gewinnt die Aktie 7,51 Prozent. Der Monatsverlust von 8,25 Prozent bleibt jedoch bestehen. Seit Jahresbeginn summiert sich der Anstieg auf 251,64 Prozent.

In der wallstreetONLINE-Community überwiegt die Zuversicht. Die starken Ergebnisse von SK Hynix gelten als positives Signal für Micron. Teilnehmer diskutieren zudem zusätzliche Speichernachfrage durch Roboter und ein erwartetes Aktienrückkaufprogramm. Gleichzeitig richtet sich die Aufmerksamkeit auf den anstehenden Zinsentscheid und mögliche belastende Signale der Notenbank.

Micron Technology: 871,65€ (+4,64 %)

Deutsche Bank: Die Marke von 30 Euro rückt in den Fokus

Mit einem Plus von 3,99 Prozent auf 29,99 Euro nähert sich die Deutsche Bank der Marke von 30 Euro. Im Umfeld der Aktie stehen die Quartalszahlen des Fondsanbieters DWS im Blickpunkt: Den Fonds fließen von Juli bis September netto 30,9 Milliarden Euro zu, so viel wie nie zuvor in einem Quartal. Der Gewinn enttäuscht allerdings. Ein eindeutiger Auslöser für den Kursanstieg der Deutschen Bank ist damit nicht erkennbar.

Im Forum dominiert die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung über 30 Euro. Mehrere Teilnehmer halten die Bewertung angesichts der Ertragslage für zu niedrig. Die Erklärung früherer Verluste durch Umschichtungen großer Fonds bleibt dagegen eine Vermutung innerhalb der Diskussion.

Auf Wochensicht steigt die Aktie um 5,46 Prozent. Über einen Monat liegt sie noch 6,42 Prozent im Minus, seit Jahresbeginn 10,07 Prozent.

Deutsche Bank: 29,99€ (+3,99 %)

Siemens Energy: Energienachfrage prägt das Branchenumfeld

Die hohe Energienachfrage durch neue KI-Rechenzentren prägt das Branchenumfeld von Siemens Energy. Beim Energietechnikkonzern GE Vernova sorgt sie für anhaltend hohe Nachfrage. Siemens Energy gewinnt 3,22 Prozent auf 133,19 Euro. Eine eigene neue Unternehmensmeldung steht dabei nicht im Mittelpunkt.

Die Stimmung im wallstreetONLINE-Forum schwankt zwischen Zuversicht und Frust über kurzfristige Kursbewegungen. Einige Teilnehmer berichten über Zukäufe nach Rücksetzern. Andere beklagen die aus ihrer Sicht schwer nachvollziehbaren Reaktionen auf Unternehmenszahlen und Nachrichten aus der Branche.

Der Tagesgewinn ändert das schwächere Monatsbild noch nicht: Über diesen Zeitraum verliert die Aktie 6,95 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 9,89 Prozent.

Siemens Energy: 133,19€ (+3,22 %)

AIXTRON: Quartalsmitteilung und Ausblick im Blick

Vor der für morgen angekündigten Quartalsmitteilung steigt AIXTRON um 3,19 Prozent auf 31,41 Euro. Das Unternehmen veröffentlicht heute zudem zwei Stimmrechtsmitteilungen. Daraus ergibt sich zunächst kein klarer operativer Auslöser für den Kursgewinn.

In der Forendiskussion stehen die Erwartungen für 2027, der Auftragsbestand und technologische Entwicklungen im Vordergrund. Einige Teilnehmer halten den Ausblick für vorsichtig und äußern sich zuversichtlich zur weiteren Geschäftsentwicklung. Auch der Ausbau der Galliumnitrid-Fertigung beim Kunden Infineon findet Beachtung.

Seit Jahresbeginn gewinnt die Aktie 80,42 Prozent. Auf Monatssicht steht trotz des heutigen Anstiegs ein Verlust von 10,83 Prozent.

AIXTRON: 31,41€ (+3,19 %)

Adyen: Zweistelliger Kurssturz und Kritik an der Marge

Mit einem Abschlag von 13,03 Prozent auf 825,30 Euro verzeichnet Adyen den stärksten Verlust unter den hier betrachteten Aktien. Der Zahlungsdienstleister liegt damit auf Wochensicht 10,51 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn beträgt der Rückgang 39,85 Prozent.

Im wallstreetONLINE-Forum richtet sich die Aufmerksamkeit auf eine Margensenkung. Diese wird dort als Kritikpunkt aufgegriffen. Ein eindeutig belegter operativer Auslöser für das Ausmaß des Kurssturzes ist zunächst nicht erkennbar.

Adyen Parts Sociales: 825,30€ (-13,03 %)

Symrise: Kräftiger Rückgang ohne klaren Auslöser

Symrise fällt um 9,52 Prozent auf 90,46 Euro. Ein konkreter Auslöser für den starken Rückgang ist zunächst nicht erkennbar. Das Unternehmen veröffentlicht eine Meldung über einen Aktienkauf von Michael Friede im Rahmen der Mitteilungen zu Geschäften von Führungspersonen.

Die Diskussion im Forum ordnet den Rückschlag als Bewertungsrisiko eines hochprofitablen Unternehmens ein. Dabei bleibt die langfristige Einschätzung positiv; die hohe Bewertung gilt zugleich als Grund für die Anfälligkeit für stärkere Rücksetzer.

Auf Wochensicht verliert die Aktie 10,02 Prozent. Trotz des Einbruchs liegt sie seit Jahresbeginn noch 31,09 Prozent im Plus.

Symrise: 90,46€ (-9,52 %)

Banco Santander: Provisionen überschatten den Gewinnanstieg

Ein höherer Gewinn im laufenden Geschäft reicht Banco Santander nicht für eine positive Kursreaktion. Die Übernahme der US-Bank Webster trägt zum Ergebnisanstieg im dritten Quartal bei. Stagnierende Provisionseinnahmen bereiten Anlegern jedoch Sorgen. Die Aktie verliert 6,20 Prozent auf 10,633 Euro.

Im Forum fällt die Einordnung differenzierter aus. Teilnehmer heben die operative Dynamik und den höheren bereinigten Gewinn hervor. Zugleich diskutieren sie den leicht rückläufigen Nettogewinn und Einmalkosten im Zusammenhang mit Webster.

Der Kursrückgang verschärft die jüngste Schwäche. Auf Wochensicht beträgt das Minus 9,11 Prozent, auf Monatssicht 15,94 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Gewinn von 5,01 Prozent.

Banco Santander: 10,633€ (-6,20 %)

Old Dominion Freight Line: Aktie fällt nach Quartalszahlen

Am Tag der Quartalszahlen verliert Old Dominion Freight Line 5,94 Prozent auf 158,59 Euro. Der US-Stückgutspediteur weist für das dritte Quartal 2026 einen verwässerten Gewinn je Aktie von 1,65 US-Dollar aus. Ob das Ergebnis die Erwartungen verfehlt, ist zunächst nicht erkennbar.

Auf Wochensicht liegt die Aktie 5,18 Prozent im Minus. Über einen Monat bleibt dagegen ein Plus von 4,46 Prozent bestehen, seit Jahresbeginn gewinnt sie 18,44 Prozent.

Old Dominion Freight Line: 158,59€ (-5,94 %)

Baker Hughes: Deutlicher Abschlag ohne neue Unternehmensmeldung

Für Baker Hughes geht es um 4,42 Prozent auf 50,49 Euro abwärts. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es zunächst nicht. Der Öl- und Gasfelddienstleister liegt auf Wochensicht noch 0,43 Prozent im Plus. Über einen Monat verliert die Aktie 1,71 Prozent, während seit Jahresbeginn ein Zuwachs von 28,95 Prozent bleibt.

Baker Hughes Company Registered (A): 50,49€ (-4,42 %)

Verbio: Rücksetzer nach kräftigem Wochenplus

Nach einem starken Wochenverlauf gibt Verbio heute 3,94 Prozent auf 29,47 Euro nach. Ein konkreter Auslöser für den Rückgang ist nicht erkennbar. Auf Wochensicht bleibt ein Plus von 8,45 Prozent, seit Jahresbeginn gewinnt der Biokraftstoffhersteller 38,41 Prozent.

Die Community diskutiert vor allem regulatorische und energiepolitische Themen. Strengere Anforderungen an Händlerkonten im Nachhaltigkeitsnachweissystem gelten als möglicher Beitrag zur Betrugsbekämpfung. Daneben stehen mögliche Änderungen der europäischen Autopolitik und die Einführung von E20 als potenzielle Einflussfaktoren für die Branche im Fokus. Ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem heutigen Kursverlust ist nicht erkennbar.

Verbio: 29,47€ (-3,94 %)

Fazit

Die starken Einzelbewegungen haben unterschiedliche Hintergründe: Bei GE Healthcare stützt der Ausblick, bei OHB begleitet eine geplante Kooperation den Anstieg. Santander gerät trotz höherem operativem Gewinn unter Druck. Nicht für jeden deutlichen Kursausschlag ist ein konkreter Auslöser erkennbar.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.