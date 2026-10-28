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    DAX legt weiter zu – Richtungsentscheidung könnte heute Abend fallen

    Aktien Frankfurt Schluss

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    Trotz der auch heute weiter steigenden Notierungen im DAX bleibt eine gewisse Vorsicht der Anleger spürbar.

    Mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank und den anschließenden Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet stehen gleich zwei wichtige Bewährungsproben für die Aktienmärkte bevor.

    Die laufende Berichtssaison liefert bislang ein gemischtes Bild. Im DAX konnten heute die Deutsche Bank und Mercedes-Benz mit ihren Ergebnissen überzeugen, während die Zahlen von Symrise und BASF eher enttäuschten. Auch in den USA setzt sich die überwiegend freundliche Berichtssaison mit den Ergebnissen von Vertiv und Biogen fort. Die Anleger unterscheiden zunehmend zwischen Unternehmen, die ihre hohen Erwartungen erfüllen können, und solchen, bei denen die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bereits deutliche Spuren hinterlassen.

    Bemerkenswert ist, dass selbst die erneut steigenden Energiepreise derzeit kaum noch Verkaufsdruck auslösen. Bei den Anlegern scheint ein gewisser Gewöhnungseffekt eingesetzt zu haben. Die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Nahen Osten, nicht zuletzt durch die Vermittlungsbemühungen einiger Golfstaaten, sorgt zusätzlich für Zuversicht. Die Inflationsrisiken sind damit allerdings keineswegs verschwunden. Sie werden an den Börsen momentan lediglich von den positiven Unternehmensnachrichten überlagert.

    Die eigentliche Richtungsentscheidung dürfte deshalb erst heute Abend fallen. Die Fed muss erklären, wie sie angesichts der hohen Energiepreise und der damit verbundenen Inflationsgefahren ihren weiteren geldpolitischen Kurs gestalten will. Gleichzeitig müssen Microsoft und Alphabet zeigen, dass ihre milliardenschweren KI-Investitionen weiterhin durch überzeugendes Wachstum und solide Cashflows gedeckt sind.

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    Die Anleger setzen derzeit darauf, dass die Unternehmensgewinne stark genug bleiben, um die geopolitischen und geldpolitischen Risiken auszugleichen. Die Börsen haben sich damit für einen optimistischen Blick auf die kommenden Monate entschieden. Ob dieser Optimismus gerechtfertigt ist, müssen heute Abend die Fed und die beiden Technologiegiganten beweisen.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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