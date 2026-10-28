Kursverluste vor Zinsentscheidung der US-Notenbank
Deutsche Anleihen
- Bund-Future fiel um 0,18 Prozent auf 121,86 Punkte
- Bundesanleihe-Rendite stieg auf 3,38 Prozent
- Fed und EZB lassen Zinsen wohl zunächst unverändert
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,18 Prozent auf 121,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,38 Prozent.
Im Fokus der Anleihen steht am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und die Pressekonferenz des Vorsitzenden Kevin Warsh. Es wird keine Zinserhöhung erwartet. Ökonomen gehen jedoch überwiegend von einer entsprechenden Maßnahme im Dezember aus. Warsh dürfte jedoch seiner Linie treu bleiben und wenig Hinweise für das weitere Vorgehen geben.
Die EZB wird am Donnerstag ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Auch hier wird keine Änderung des Leitzinses erwartet und Volkswirte erwarten überwiegend im Dezember eine Anhebung. Hier dürfte insbesondere die schwierige Lage am französischen Anleihemarkt im Blick der Märkte stehen.
Daten zum privaten Konsum in Deutschland bewegten den Euro nicht. Der Indikator von GfK und NIM verschlechterte sich ein wenig. Volkswirte hatten hingegen eine leichte Verbesserung der Konsumstimmung erwartet./jsl/he
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.