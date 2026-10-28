Kursverluste vor US-Zinsentscheidung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) sank um 0,24 Prozent auf 105,80 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 5,03 Prozent.

Im Fokus der Anleger steht am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und die Pressekonferenz des Vorsitzenden Kevin Warsh. Es wird keine Zinserhöhung erwartet. Ökonomen gehen jedoch überwiegend von einer entsprechenden Maßnahme im Dezember aus. Warsh dürfte jedoch seiner Linie treu bleiben und wenig Hinweise für das weitere Vorgehen geben.