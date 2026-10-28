DigiKey präsentiert auf der electronica München 2026 sein Wachstum in Europa, seine Innovationen und das Erlebnis „Destination DigiKey"

MÜNCHEN, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- DigiKey, der weltweit führende Distributor für elektronische Bauteile und Automatisierungsprodukte, lädt die Besucher ein, vom 10. bis 13. November 2026 den Stand C5.401 auf der electronica München zu besuchen. Auf der diesjährigen Veranstaltung wird DigiKey neue Produkte führender Anbieter präsentieren, sein anhaltendes Wachstum in ganz Europa hervorheben, technische Tools und digitale Ressourcen vorstellen und ein beeindruckendes Messeerlebnis bieten, das Ingenieure, Entwickler und Einkäufer mit den neuesten Technologien der Elektronikbranche in Kontakt bringen soll.

Als eine der am schnellsten wachsenden Regionen von DigiKey verzeichnet Europa weiterhin eine starke Nachfrage nach modernen Halbleiterlösungen, marktübergreifenden Halbleitertechnologien und Designinnovationen auf Komponentenebene. Das Unternehmen verzeichnete in allen wichtigen Kundensegmenten ein deutliches Wachstum. Dabei sorgt seine E-Commerce-Plattform für eine zunehmende Kundenbindung und ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf die Produkte, technischen Ressourcen und Entwicklungstools, die Kunden benötigen, um innovativ zu sein.

DigiKey – electronica München 2026: Details zum Messestand

Das diesjährige Standmotto „Destination DigiKey" nimmt die Besucher mit auf eine interaktive Reise, die von der erstklassigen Vertriebs- und Logistikkompetenz des Unternehmens inspiriert ist. Besucher können gemeinsam mit Cora the Component, der begeisterten Führerin von DigiKey, einem Rundgang durch den Stand C5.401 folgen und dabei Technologien, Anbieterlösungen und interaktive Erlebnisse im gesamten Ausstellungsbereich entdecken. Zu den einzigartigen Attraktionen am Stand gehören immersive Begehungstunnel, eine eigene Station für Social-Media-Fotos sowie Gelegenheiten, direkt mit DigiKey-Experten ins Gespräch zu kommen.

„Die Electronica ist nach wie vor eine der wichtigsten Veranstaltungen für die globale Elektronikbranche und bietet eine wertvolle Gelegenheit, direkt mit Kunden und Lieferanten aus ganz Europa und darüber hinaus in Kontakt zu treten", sagte Dave Doherty, CEO von DigiKey. „Und Europa ist nach wie vor ein strategischer Wachstumsmarkt für DigiKey, insbesondere für Komponenten auf Leiterplattenebene, Lösungen für die industrielle Automatisierung und Inhalte zur Unterstützung des Elektronikdesigns der nächsten Generation. Wir freuen uns sehr darauf, das „Destination DigiKey"-Erlebnis auf der electronica zu präsentieren und die Produkte, das Fachwissen sowie die digitalen Möglichkeiten vorzustellen, die Ingenieuren und Innovatoren dabei helfen, ihre Ideen vom Konzept in die Realität umzusetzen."