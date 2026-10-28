Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 28.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.040,23USD pro Feinunze und notiert damit -0,51 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 53,64USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,46 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 112,27USD und verzeichnet ein Plus von +2,29 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 103,34USD und verzeichnet ein Plus von +3,13 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.014,50 USD -2,17 % Platin 1.543,00 USD -0,03 % Aluminium 3.042,58 USD -0,43 % Erdgas 3,055 USD -0,28 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Plus von +3,13 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 28.10.26, 17:29 Uhr.