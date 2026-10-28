Selenskyj hofft auf Beteiligung der EU an Ukraine-Gesprächen

DEN HAAG (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Hoffnung geäußert, dass bei den für November geplanten Gesprächen mit Russland und den USA auch die EU teilnehmen werde. "Wir finden hoffentlich einen Weg, Europa einzubeziehen", sagte Selenskyj in Den Haag. Selenskyj war in Den Haag mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rob Jetten zusammen getroffen.

Wann und wo die Gespräche stattfinden sollen, ist noch nicht bekannt. Selenskyj erwartet, dass darüber erst wieder Anfang November nach den Zwischenwahlen in den USA geredet werde.