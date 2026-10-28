DAX legt zu: Symrise bricht fast 10 Prozent ein, OHB stark im Plus
Der Börsen-Tag
Technologiewerte geben den Ton an: Der TecDAX führt die Indizes an, während der MDAX leicht nachgibt. Bei den Einzelwerten glänzt Vertiv, Symrise gerät deutlich unter Druck.
Foto: Symrise
Entwicklung der Indizes### TecDAX führt Indizes an – MDAX leicht im Minus Die wichtigsten deutschen und US-amerikanischen Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich. Der TecDAX verzeichnet mit einem Plus von 0,68 Prozent auf 4.117,73 Punkte den stärksten Zuwachs der sechs betrachteten Indizes. Als einziger liegt der MDAX im Minus: Er verliert 0,13 Prozent auf 30.418,61 Punkte. Der DAX steigt um 0,36 Prozent auf 25.693,99 Punkte und entwickelt sich damit etwas besser als die beiden US-Indizes. Der US 30 gewinnt 0,29 Prozent auf 52.539,59 Punkte, während der US 500 um 0,25 Prozent auf 7.739,42 Punkte zulegt. Der SDAX bleibt mit einem Anstieg von 0,13 Prozent auf 18.420,07 Punkte hinter diesen Werten zurück. Damit ergibt sich am deutschen Aktienmarkt ein uneinheitliches Bild: Während Technologiewerte gemessen am TecDAX vorn liegen, gibt der Index der mittelgroßen Unternehmen leicht nach. Die beiden US-Indizes weisen dagegen ähnlich moderate Kursgewinne auf.
DAX: Deutsche Bank vorn, Symrise deutlich im MinusDie Deutsche Bank führte die DAX-Gewinner mit einem Plus von 3,95 Prozent an. Siemens Energy stieg um 3,64 Prozent, Infineon Technologies um 1,77 Prozent. Auf der Verliererseite gab Symrise mit minus 9,81 Prozent am stärksten nach. Zalando verlor 2,07 Prozent, DHL Group 1,80 Prozent. Zwischen Spitzenreiter und schwächstem Wert lagen 13,76 Prozentpunkte.
MDAX: SUESS MicroTec mit größtem ZuwachsSUESS MicroTec legte im MDAX um 5,67 Prozent zu. Porsche AG gewann 3,89 Prozent, AIXTRON 3,22 Prozent. Bei den schwächsten Werten verlor Salzgitter 6,64 Prozent. TRATON gab 2,02 Prozent nach, Stroeer 1,95 Prozent. Die Spanne zwischen Top- und Flopwert betrug 12,31 Prozentpunkte.
SDAX: OHB gewinnt 7,87 ProzentOHB war mit einem Plus von 7,87 Prozent der stärkste SDAX-Wert. PVA TePla stieg um 5,44 Prozent, Befesa um 5,26 Prozent. Verbio bildete mit minus 4,71 Prozent das Schlusslicht. mutares verlor 3,24 Prozent, ATOSS Software 3,17 Prozent. Damit lagen OHB und Verbio 12,58 Prozentpunkte auseinander.
TecDAX: OHB auch hier an der SpitzeIm TecDAX führte OHB die Gewinnerliste ebenfalls mit 7,87 Prozent Plus an. SUESS MicroTec legte 5,67 Prozent zu, PVA TePla 5,44 Prozent. Am stärksten unter Druck standen Verbio mit minus 4,71 Prozent, ATOSS Software mit minus 3,17 Prozent und TeamViewer mit minus 1,70 Prozent. Der Abstand zwischen dem stärksten und schwächsten Wert lag bei 12,58 Prozentpunkten.
US 30: Goldman Sachs mit dem größten PlusGoldman Sachs Group stieg um 1,33 Prozent, gefolgt von JPMorgan Chase mit 1,28 Prozent und Chevron Corporation mit 1,18 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien verzeichneten ebenfalls Gewinne: JPMorgan Chase legte 1,28 Prozent zu, Chevron 1,18 Prozent und American Express 1,04 Prozent. Damit waren die genannten Flopwerte keine Verlierer; der niedrigste ausgewiesene Zuwachs betrug 1,04 Prozent.
US 500: Vertiv Holdings deutlich vornVertiv Holdings Registered (A) gewann 14,12 Prozent und führte die Topwerte im US 500 an. Labcorp Holdings stieg um 10,22 Prozent, GE Healthcare Technologies um 7,40 Prozent. Auch die als Flopwerte gelisteten Aktien notierten im Plus: Mettler Toledo International, Jacobs Solutions und Synopsys legten jeweils 0,96 Prozent zu. Zwischen dem Spitzenwert und diesen geringsten ausgewiesenen Zuwächsen lagen 13,16 Prozentpunkte.
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