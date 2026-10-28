UBS hebt Ziel für Coca-Cola auf 106 Dollar - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 82,36 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 17:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 106,00USD was eine Bandbreite von +15,50 %/+28,88 % bedeutet.