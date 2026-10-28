UBS hebt Ziel für Coca-Cola auf 106 Dollar - 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- UBS hebt Coca-Colas Kursziel auf 106 US-Dollar
- Kursziel steigt von 104 auf 106 US-Dollar
- Konzern überraschte erneut und hob die Prognose an
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola nach Zahlen zum dritten Quartal von 104 auf 106 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Getränkekonzern habe erneut solide abgeschnitten, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Einmal mehr habe der Konzern positiv überrascht und zudem die Prognose angehoben./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 82,36 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 17:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 106,00USD was eine Bandbreite von +15,50 %/+28,88 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 106 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Coca-Cola - 850663 - US1912161007
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Coca-Cola. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Beim Saufen kennen sich die Mönche schon seit jeher aus
"Stammt Coca-Cola ursprünglich aus einem Kloster?"
wenn Du in in Coca-Cola investiert bist hast Du doch hoffentlich einen längeren Anlagehorizont, als wenige Wochen...Ob Ende des Monats, Jahres, Jahrzehnts... Wird schon wieder auf / über 75 Euro gehen. Ich hoffe eher, dass wir tiefer gehen um noch kräftig nachzulangen.
Ich habe als meiner Tochter als erstes ins Jugenddepot ein paar Coca-Cola reingelegt. Ziel 50, 60 + X Jahre, Jahrzehnte!!
Wenn ich "Monatsende" lese muss ich Schmunzeln...
Warum bist Du in Coca-Cola investiert?
Was ist Dein Ziel / Plan?
Habe ernsthaftes Interesse an Deiner Antwort, um zu verstehen und zu lernen.
VG und in diesem Sinne zum Wohl 🍻
bin schon engagiert...leider aber kleine Postion....werde in einigen jahren zukaufen wenn es mal wieder wie eine Delle im 3 oder 5 Jahres Chart aussieht....