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    Airbus sieht sich trotz schwächerem Sommer auf Kurs zu Rekordjahr

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    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus plant 2026 trotz schwachen Sommers Rekordjahr
    • Im dritten Quartal sanken Umsatz und operativer Gewinn
    • Airbus hat Aufträge für mehr als 9.300 Flugzeuge
    Airbus sieht sich trotz schwächerem Sommer auf Kurs zu Rekordjahr
    Foto: João Macedo - stock.adobe.com

    TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus rechnet trotz eines schwächeren Sommergeschäfts für 2026 weiterhin mit einem Rekordjahr. So sollen wie geplant rund 870 Verkehrsflugzeuge den Weg zu den Kunden finden, wie der europäische Dax-Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Das wären etwas mehr als die 863 Jets aus dem Spitzenjahr 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie. Im dritten Quartal gingen die Flugzeugauslieferungen, der Umsatz und der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) jedoch zurück. Trotzdem soll der bereinigte operative Gewinn im Gesamtjahr wie vorgesehen auf rund 7,5 Milliarden Euro steigen.

    In den Monaten Juli bis September verbuchte Airbus einen Umsatz von knapp 17,5 Milliarden Euro und damit zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet. Der Gewinn im Tagesgeschäft sank etwa wie erwartet um neun Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Euro. Der Überschuss des Konzerns wuchs unterdessen auch dank positiver Sondereffekte um ein Fünftel auf gut 1,3 Milliarden Euro.

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    Airbus-Chef Guillaume Faury sprach von einem komplexen Umfeld, sowohl in der Weltpolitik als auch im Geschäftsbetrieb. Anfang des Jahres hatte er dem Triebwerkshersteller Pratt & Whitney wiederholt vorgeworfen, dass dieser nicht genügend Turbinen für die wichtigen Airbus-Mittelstreckenjets der Modellfamilie A320neo liefere. Die weniger spritdurstigen Flugzeuge der aktuellen Generation sind seit Jahren stark gefragt - nicht erst seit der Iran-Krieg die Kerosinpreise in diesem Jahr extrem in die Höhe getrieben hat.

    Ende September saß Airbus über alle Modelle hinweg auf einem Auftragsbestand von mehr als 9.300 Passagier- und Frachtflugzeugen. Die Bestellungen reichen rechnerisch für mehr als zehn Jahre. Der Konzern arbeitet deshalb seit Jahren daran, seine Produktion auszubauen, doch wichtige Zulieferer wie Triebwerkshersteller kommen der starken Nachfrage kaum hinterher./stw/jha/he

    Airbus

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 190,2 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +5,16 %/+31,45 % bedeutet.





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