DZ BANK stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Analyst Philipp Häßler geht hervor, dass das Finanzinstitut gute Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die Ertragsprognose angehoben hat. Er geht davon aus, dass das Umfeld an den Kapitalmärkten positiv bleibt. Außerdem sollte die Deutsche Bank seiner Einschätzung nach von einer steigenden Kreditnachfrage in Deutschland profitieren./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,37 % und einem Kurs von 30,10EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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