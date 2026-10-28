DZ BANK stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Analyst Philipp Häßler geht hervor, dass das Finanzinstitut gute Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die Ertragsprognose angehoben hat. Er geht davon aus, dass das Umfeld an den Kapitalmärkten positiv bleibt. Außerdem sollte die Deutsche Bank seiner Einschätzung nach von einer steigenden Kreditnachfrage in Deutschland profitieren./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,37 % und einem Kurs von 30,10EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,52 € , was eine Steigerung von +4,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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