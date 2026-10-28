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    Bis 2028 weitgehend ausgebucht: Seagate Technology Holdings springt

    Aktie im Fokus

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    Die Aktie von Seagate Technology Holdings klettert um 8,85 % und lässt den US Tech 100 mit seinem Plus von 0,24 % deutlich hinter sich.

    Aktie im Fokus - Bis 2028 weitgehend ausgebucht: Seagate Technology Holdings springt
    Foto: Sundry Photography - 328659349

    Der Großteil der Produktionskapazitäten von Seagate Technology Holdings für Rechenzentren ist bis zum Kalenderjahr 2028 vollständig ausgebucht. Die Aktie dreht nach einem zwischenzeitlichen Minus von 1,06 % deutlich ins Plus.

    Seagate Technology Holdings Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 28.10.2026

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Seagate Technology Holdings Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,74 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,41 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Seagate Technology Holdings einen Anstieg von +157,16 %.

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    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

    Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

    Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

    Es gibt 227 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 140,07 Mrd.EUR € wert.

    Seagate Technology Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,65 %
    1 Monat -23,41 %
    3 Monate -10,74 %
    1 Jahr +207,79 %
    Stand: 28.10.2026, 18:00 Uhr

    Die Aktie von Seagate Technology Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 108,29 %. Über 5 Jahre lag sie bei 50,78 %.

    Börsenstart USA - 28.10. - US 30 stark +0,13 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Seagate: Die alten Regeln gelten womöglich nicht mehr 


    Der Großteil der Produktionskapazitäten für Rechenzentren ist bis zum Kalenderjahr 2028 vollständig ausgebucht. Ist die Aktie trotzdem zu teuer? 

    Seagate Technology Holdings Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Seagate Technology Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Seagate Technology Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Seagate Technology Holdings

    +8,87 %
    -1,61 %
    -22,78 %
    -10,56 %
    +203,71 %
    +836,16 %
    +698,43 %
    +694,41 %
    ISIN:IE00BKVD2N49WKN:A3CQU7
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