EUR/USD: EBITDA-Ziel 260–270 Mio. €, plus 26 Mio. € US-Förderung in Q4 2026
Mehr Ertrag, weniger Schulden: Befesa hebt die Prognose für 2026 an. Rückenwind liefern die Erholung im Aluminiumgeschäft und eine erwartete US-Förderung.
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- Befesa erhöhte die Prognose für das bereinigte EBITDA 2026 ohne US-Förderung auf **260–270 Mio. Euro**; zuvor lag die Spanne bei 250–270 Mio. Euro.
- Für die Förderung nach Section 45X erwartet Befesa im vierten Quartal 2026 rund **26 Mio. Euro** zusätzliches bereinigtes EBITDA. Damit steigt die Gesamtjahresprognose auf **286–296 Mio. Euro**; der Mittelzufluss wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet.
- In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um **1 % auf 901 Mio. Euro** und das bereinigte EBITDA um **10 % auf 192 Mio. Euro**. Im dritten Quartal erreichte das bereinigte EBITDA 68 Mio. Euro, ebenfalls 10 % mehr als im Vorjahr.
- Das Aluminiumgeschäft setzte seine Erholung fort: Das EBITDA der ersten neun Monate wuchs um **52 % auf 34 Mio. Euro**, vor allem dank verbesserter Margen, höherer Salzschlackenpreise und geringerer Betriebskosten.
- Der operative Cashflow erhöhte sich in den ersten neun Monaten um **12 % auf 128 Mio. Euro**. Die Nettoverschuldung sank im Jahresvergleich um 8 % auf 564 Mio. Euro; der Verschuldungsgrad verbesserte sich von 2,59 auf 2,16.
- S&P stufte Befesas Kreditrating im September 2026 auf **BB+** hoch. Das Ergebnis je Aktie stieg in den ersten neun Monaten um 12 % auf 1,70 Euro.
Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,11450USD und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im
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