DZ Bank belässt Deutsche Bank auf 'Kaufen' - Fairer Wert 36 Euro
ANALYSE-FLASH
- DZ Bank bleibt bei „Kaufen“ und 36 Euro Kursziel
- Gute Q3-Zahlen: Deutsche Bank hebt Prognose an
- Positive Märkte und Kreditnachfrage helfen der Bank
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Analyst Philipp Häßler geht hervor, dass das Finanzinstitut gute Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die Ertragsprognose angehoben hat. Er geht davon aus, dass das Umfeld an den Kapitalmärkten positiv bleibt. Außerdem sollte die Deutsche Bank seiner Einschätzung nach von einer steigenden Kreditnachfrage in Deutschland profitieren./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,21 % und einem Kurs von 30,06 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +9,93 %/+36,58 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
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Übersicht mit KI
Die Deutsche Bank hat am 28. Oktober 2026 ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 vorgelegt: [https://www.db.com/news/detail/20261028-deutsche-bank-veroeffentlicht-ergebnisse-zum-dritten-quartal-2026?language_id=3]
- Vorsteuergewinn: Steigerung um 8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 2,631 Milliarden Euro (gut 2,6 Mrd. Euro). [https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/deutsche-bank-auch-im-dritten-quartal-mit-milliardengewinn-16013656, https://goldesel.de/aktien/news/deutsche-bank-aktie-quartalsgewinn-ubertrifft-erwartungen-ertragsziel-steigt]
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- Gewinn nach Steuern: Rund 1,9 Milliarden Euro (ein Plus von 2 % gegenüber dem Vorjahreswert). [https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/deutsche-bank-auch-im-dritten-quartal-mit-milliardengewinn-16013656]
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- Nachsteuerrendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE): Lag bei 10,6 % (nach 10,7 % im Vorjahresquartal). [https://www.db.com/news/detail/20261028-deutsche-bank-veroeffentlicht-ergebnisse-zum-dritten-quartal-2026?language_id=3]
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- Aufwand-Ertrag-Relation: Verbesserte sich auf 62,4 % (gegenüber 64,4 % im dritten Quartal 2025). [https://www.db.com/news/detail/20261028-deutsche-bank-veroeffentlicht-ergebnisse-zum-dritten-quartal-2026?language_id=3]
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- Harte Kernkapitalquote (CET1): Betrug 14,0 %. [https://www.db.com/news/detail/20261028-deutsche-bank-veroeffentlicht-ergebnisse-zum-dritten-quartal-2026?language_id=3]
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