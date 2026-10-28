DZ BANK stuft Traton auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Traton nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Trotz Gegenwinds herrsche Zuversicht für das vierte Quartal, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Marktausblick auf das nächste Jahr sei positiv. Er erwähnte abschließend die attraktive Bewertung der Aktien./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 31,92EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

