RBC stuft LOREAL auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 450 auf 480 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Kosmetikkonzern zeichne sich seit Jahren damit aus, dass er das beste und beständigste Volumenwachstum unter den von RBC beobachteten Werten aus dem Bereich der Basiskonsumgüter erziele, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegen./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 11:59 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 11:59 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 423,2EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 18:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 480

Kursziel alt: 450

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

