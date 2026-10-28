Salzgitter überrascht: Jahresprognose nach starken 9-Monatszahlen erhöht
Rückenwind für Salzgitter: Stärkere Beiträge von Aurubis, Stahlerzeugung und Handel lassen das Ergebnis deutlich steigen. Der Konzern hebt seine Gewinnprognose für 2026 an.
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
- Der Salzgitter-Konzern erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Außenumsatz von 7,3 Mrd. €, ein EBITDA VX von 659 Mio. € und ein EBT VX von 353 Mio. € – deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum.
- Der Beitrag der Aurubis-Beteiligung stieg auf 252 Mio. €; zusätzlich entwickelten sich Stahlerzeugung und Handel besser als zuletzt erwartet.
- Für 2026 bleibt die Umsatzprognose bei rund 10,0 Mrd. €, während die Prognosespannen für EBITDA VX (800–875 Mio. €) und EBT VX (400–475 Mio. €) angehoben wurden.
- Die erwartete Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE VX) liegt nun leicht über dem Vorjahresniveau; diese Einschätzung blieb unverändert.
- Die vollständige Konsolidierung der HKM ist in der Prognose berücksichtigt: Sie soll den Außenumsatz um einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag und EBITDA VX sowie EBT VX um einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag erhöhen.
- Wegen geopolitischer Unsicherheiten bleibt die Prognose eingeschränkt; die Kennzahlen VX schließen Bewertungseffekte der Umtauschanleihe aus. Weitere Neunmonatsdetails veröffentlicht Salzgitter am 12. November 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Salzgitter ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Salzgitter lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,41EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,30 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.445,66PKT (-0,19 %).
-1,19 %
-7,10 %
-17,28 %
-18,96 %
+46,22 %
+87,16 %
+42,41 %
+45,22 %
+7.633,33 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte