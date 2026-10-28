Abspaltung von TK Accelis - Thyssenkrupp 'optisch' schwach

Den Aktienkurs des Mutterkonzerns Thyssenkrupp hat die Abspaltung hingegen zumindest optisch stark belastet. Mit dem nun vollzogenen Spin-off wurde der Marktwert des Mutterkonzerns um den Wert des abgespaltenen Accelis-Anteils bereinigt. Zum Handelsschluss betrug der Abschlag von Thyssenkrupp fast 17 Prozent auf 12,19 Euro. In den vergangenen beiden Tagen waren die Papiere um knapp 8 Prozent gestiegen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der neue Werkstoffkonzern TK Accelis hat am Mittwoch anfängliche deutliche Gewinne an der Börse nicht verteidigen können. Am Ende schlossen die Aktien bei 27,28 Euro und damit leicht unter dem ersten Kurs auf Xetra in Höhe von 27,80 Euro. In der Spitze waren noch 30,70 Euro für die Anteilscheine bezahlt worden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Da es sich um eine reine Abspaltung handelt, notierten die Anteilscheine von TK Accelis am Mittwoch für einen Tag wie der Mutterkonzern im MDax der mittelgroßen Werte. Das Unternehmen, das bis Juni unter der Bezeichnung "Materials Services" geführt wurde, kommt auf einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro.

Die Aktionäre von Thyssenkrupp erhielten je 20 Thyssenkrupp-Aktien eine Aktie von Accelis ins Depot gebucht. Der um die Abspaltung bereinigte Schlusskurs von Thyssenkrupp am Dienstag betrug dabei 13,28 Euro. Gemessen an diesem Wert lag also das bereinigte Kursminus der Papiere am Mittwoch bei lediglich gut acht Prozent.

Analyst Tommaso Castello von der US-Bank Jefferies hatte den Unternehmenswert von TK Accelis im Vorfeld der Abspaltung auf 2,6 bis 4,8 Milliarden Euro taxiert. Diese Spanne resultiert aus einem Zielkorridor für das operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2026/27 von 325 bis 400 Millionen Euro. Für die Aktien von Thyssenkrupp errechne sich aus dem Geschäft unter dem Strich ein Kurspotenzial von 16,80 bis 18,70 Euro je Aktie. Angesichts dieses Szenarios riet der Experte weiter zum Kauf der Thyssenkrupp-Aktien.

Konzernchef Miguel Lopez will Thyssenkrupp zu einer reinen Finanzholding umbauen. So wurde bereits das Marinegeschäft TKMS abgespalten, das inzwischen ebenfalls im MDax notiert ist.

Thyssenkrupp ist in fünf Segmenten tätig, die schrittweise verselbstständigt werden sollen: neben dem Marineschiffbau und den Werkstoffen sind das der Stahl, Autoteile und grüne Technologien. Grundsätzlich soll der Industriekonzern Mehrheitsbeteiligungen an den verselbstständigten Unternehmen halten. In der Stahlsparte hält das Unternehmen auch eine Minderheitsbeteiligung für möglich./bek/nas/stk/la/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,30 % und einem Kurs von 12,23 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 18:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +6,17 %/+47,00 % bedeutet.



