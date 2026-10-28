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    Abspaltung von TK Accelis - Thyssenkrupp 'optisch' schwach

    AKTIEN IM FOKUS 3

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    Für Sie zusammengefasst
    • Accelis-Aktien schließen knapp unter dem ersten Kurs
    • Thyssenkrupp-Aktie fällt optisch um fast 17 Prozent
    • Accelis erzielt 11,4 Milliarden Euro Umsatz
    AKTIEN IM FOKUS 3 - Abspaltung von TK Accelis - Thyssenkrupp 'optisch' schwach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Schlusskurse)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der neue Werkstoffkonzern TK Accelis hat am Mittwoch anfängliche deutliche Gewinne an der Börse nicht verteidigen können. Am Ende schlossen die Aktien bei 27,28 Euro und damit leicht unter dem ersten Kurs auf Xetra in Höhe von 27,80 Euro. In der Spitze waren noch 30,70 Euro für die Anteilscheine bezahlt worden.

    Den Aktienkurs des Mutterkonzerns Thyssenkrupp hat die Abspaltung hingegen zumindest optisch stark belastet. Mit dem nun vollzogenen Spin-off wurde der Marktwert des Mutterkonzerns um den Wert des abgespaltenen Accelis-Anteils bereinigt. Zum Handelsschluss betrug der Abschlag von Thyssenkrupp fast 17 Prozent auf 12,19 Euro. In den vergangenen beiden Tagen waren die Papiere um knapp 8 Prozent gestiegen.

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    Da es sich um eine reine Abspaltung handelt, notierten die Anteilscheine von TK Accelis am Mittwoch für einen Tag wie der Mutterkonzern im MDax der mittelgroßen Werte. Das Unternehmen, das bis Juni unter der Bezeichnung "Materials Services" geführt wurde, kommt auf einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro.

    Die Aktionäre von Thyssenkrupp erhielten je 20 Thyssenkrupp-Aktien eine Aktie von Accelis ins Depot gebucht. Der um die Abspaltung bereinigte Schlusskurs von Thyssenkrupp am Dienstag betrug dabei 13,28 Euro. Gemessen an diesem Wert lag also das bereinigte Kursminus der Papiere am Mittwoch bei lediglich gut acht Prozent.

    Analyst Tommaso Castello von der US-Bank Jefferies hatte den Unternehmenswert von TK Accelis im Vorfeld der Abspaltung auf 2,6 bis 4,8 Milliarden Euro taxiert. Diese Spanne resultiert aus einem Zielkorridor für das operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2026/27 von 325 bis 400 Millionen Euro. Für die Aktien von Thyssenkrupp errechne sich aus dem Geschäft unter dem Strich ein Kurspotenzial von 16,80 bis 18,70 Euro je Aktie. Angesichts dieses Szenarios riet der Experte weiter zum Kauf der Thyssenkrupp-Aktien.

    Konzernchef Miguel Lopez will Thyssenkrupp zu einer reinen Finanzholding umbauen. So wurde bereits das Marinegeschäft TKMS abgespalten, das inzwischen ebenfalls im MDax notiert ist.

    Thyssenkrupp ist in fünf Segmenten tätig, die schrittweise verselbstständigt werden sollen: neben dem Marineschiffbau und den Werkstoffen sind das der Stahl, Autoteile und grüne Technologien. Grundsätzlich soll der Industriekonzern Mehrheitsbeteiligungen an den verselbstständigten Unternehmen halten. In der Stahlsparte hält das Unternehmen auch eine Minderheitsbeteiligung für möglich./bek/nas/stk/la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,30 % und einem Kurs von 12,23 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +6,17 %/+47,00 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Accelis-Abspaltung mit einer Aktie je 20 ThyssenKrupp-Aktien und den damit verbundenen Kursabschlag. Ein Nutzer berichtet von rund 1 Euro Abschlag und leitet daraus einen Accelis-Startwert von 20 Euro ab. Diskutiert wird, ob sich der ThyssenKrupp-Kurs danach erholt; als Argumente dienen Bankkursziele und die Kursentwicklung nach der TKMS-Abspaltung. Der mittelfristige Verlauf bleibt offen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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