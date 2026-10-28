DZ Bank belässt Traton auf 'Kaufen' - Fairer Wert 38 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TRATON Aktie

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 31,92 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TRATON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

TRATON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +8,83 %/+33,71 % bedeutet.