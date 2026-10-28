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    DZ Bank belässt Traton auf 'Kaufen' - Fairer Wert 38 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank belässt Traton nach Zahlen auf Kaufen
    • Trotz Gegenwinds Zuversicht für das vierte Quartal
    • Nächstes Jahr positiv, Traton attraktiv bewertet
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank belässt Traton auf 'Kaufen' - Fairer Wert 38 Euro
    Foto: TRATON GROUP

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Traton nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Trotz Gegenwinds herrsche Zuversicht für das vierte Quartal, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Marktausblick auf das nächste Jahr sei positiv. Er erwähnte abschließend die attraktive Bewertung der Aktien./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TRATON Aktie

    Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 31,92 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TRATON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    TRATON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +8,83 %/+33,71 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank



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