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    Knorr-Bremse: Starkes Q3, Rail-Aufträge unter Plan, Prognose oben

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    Licht und Schatten bei Knorr-Bremse: Während der Auftragseingang im dritten Quartal enttäuscht, legt der freie Cashflow kräftig zu. Die Jahresprognose bleibt unverändert.

    Knorr-Bremse: Starkes Q3, Rail-Aufträge unter Plan, Prognose oben
    Foto: Knorr-Bremse AG
    • **Auftragseingang:** Im Q3/26 rund 2,05 Mrd. Euro und damit unter dem Analystenkonsens von 2,16 Mrd. Euro. Die Rail-Division erreichte 1,05 Mrd. Euro, die Truck-Division 1,02 Mrd. Euro.
    • **Rail-Auftragseingang:** Die Unterschreitung der Erwartungen geht vor allem auf zeitlich verschobene Kundenaufträge über rund 80 Mio. Euro und ein nicht weiterverfolgtes europäisches Projekt zurück. Für Q4/26 erwartet Knorr-Bremse teilweise eine Aufholung auf rund 1,2 Mrd. Euro.
    • **Free Cashflow:** Mit rund 238 Mio. Euro lag er 50 % über dem Vorjahresquartal (159 Mio. Euro).
    • **Umsatz und Ergebnis:** Der Umsatz betrug rund 2,05 Mrd. Euro; das operative EBIT lag bei 299 Mio. Euro. Die operative EBIT-Marge erreichte 14,6 %.
    • **Ergebnis je Aktie:** Es belief sich auf 1,09 Euro und lag damit unter dem Analystenkonsens von 1,17 Euro.
    • **Jahresausblick 2026:** Die Prognose bleibt unverändert: 8,1–8,3 Mrd. Euro Umsatz, 14,0–14,5 % operative EBIT-Marge und 750–850 Mio. Euro Free Cashflow. Umsatz und Free Cashflow werden jeweils am oberen Ende der Spanne erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Q3/26 Finanzergebnisse, bei Knorr-Bremse ist am 29.10.2026.

    Der Kurs von Knorr-Bremse lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 95,53EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,20 % im Minus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 95,55EUR das entspricht einem Plus von +0,03 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.459,07PKT (-0,14 %).


    Knorr-Bremse

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