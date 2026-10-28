Knorr-Bremse: Starkes Q3, Rail-Aufträge unter Plan, Prognose oben
Licht und Schatten bei Knorr-Bremse: Während der Auftragseingang im dritten Quartal enttäuscht, legt der freie Cashflow kräftig zu. Die Jahresprognose bleibt unverändert.
Foto: Knorr-Bremse AG
- **Auftragseingang:** Im Q3/26 rund 2,05 Mrd. Euro und damit unter dem Analystenkonsens von 2,16 Mrd. Euro. Die Rail-Division erreichte 1,05 Mrd. Euro, die Truck-Division 1,02 Mrd. Euro.
- **Rail-Auftragseingang:** Die Unterschreitung der Erwartungen geht vor allem auf zeitlich verschobene Kundenaufträge über rund 80 Mio. Euro und ein nicht weiterverfolgtes europäisches Projekt zurück. Für Q4/26 erwartet Knorr-Bremse teilweise eine Aufholung auf rund 1,2 Mrd. Euro.
- **Free Cashflow:** Mit rund 238 Mio. Euro lag er 50 % über dem Vorjahresquartal (159 Mio. Euro).
- **Umsatz und Ergebnis:** Der Umsatz betrug rund 2,05 Mrd. Euro; das operative EBIT lag bei 299 Mio. Euro. Die operative EBIT-Marge erreichte 14,6 %.
- **Ergebnis je Aktie:** Es belief sich auf 1,09 Euro und lag damit unter dem Analystenkonsens von 1,17 Euro.
- **Jahresausblick 2026:** Die Prognose bleibt unverändert: 8,1–8,3 Mrd. Euro Umsatz, 14,0–14,5 % operative EBIT-Marge und 750–850 Mio. Euro Free Cashflow. Umsatz und Free Cashflow werden jeweils am oberen Ende der Spanne erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Q3/26 Finanzergebnisse, bei Knorr-Bremse ist am 29.10.2026.
Der Kurs von Knorr-Bremse lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 95,53EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,20 % im
Minus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 95,55EUR das entspricht einem Plus von +0,03 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.459,07PKT (-0,14 %).
-1,79 %
-1,37 %
-10,47 %
-8,96 %
+20,04 %
+79,92 %
+6,27 %
+13,95 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte