Knorr-Bremse glänzt erneut: Starkes Quartal sorgt für Aufsehen
Knorr-Bremse legt zu: Im dritten Quartal 2026 steigt die operative Marge auf ein Fünfjahreshoch. Das Truck-Geschäft sorgt für Schwung, der Free Cashflow wächst kräftig.
Foto: Knorr-Bremse AG
- Im dritten Quartal 2026 stieg das operative EBIT um 19,1 % auf 299 Mio. Euro; die operative EBIT-Marge erreichte mit 14,6 % den höchsten Stand seit über fünf Jahren.
- Der Konzernumsatz wuchs gegenüber dem Vorjahresquartal um 9 % auf 2,05 Mrd. Euro.
- Der Auftragseingang erhöhte sich um 4,9 % auf 2,05 Mrd. Euro; der Auftragsbestand lag mit 7,88 Mrd. Euro um 7 % über dem Vorjahreswert.
- Der Free Cashflow legte um 49,8 % auf 238 Mio. Euro zu.
- Die Truck-Division entwickelte sich besonders dynamisch: Auftragseingang +30,1 %, Umsatz +12,5 % und operatives EBIT +31,9 %. Bei Rail sank der Auftragseingang, während Umsatz und operatives EBIT zunahmen.
- Für 2026 erwartet Knorr-Bremse Umsatz und Free Cashflow am oberen Ende der Prognosespannen: 8,1–8,3 Mrd. Euro Umsatz und 750–850 Mio. Euro Free Cashflow; die operative EBIT-Marge soll 14,0–14,5 % erreichen.
Der nächste wichtige Termin, Q3/26 Finanzergebnisse, bei Knorr-Bremse ist am 29.10.2026.
Der Kurs von Knorr-Bremse lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 96,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,71 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.462,73PKT (-0,13 %).
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