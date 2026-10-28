Old Dominion Freight Line: Aktie sackt am Tag der Quartalszahlen ab

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Old Dominion Freight Line Verluste von -21,31 % hinnehmen.

Old Dominion Freight Line meldet für das dritte Quartal 2026 einen verwässerten Gewinn je Aktie von 1,65 US-Dollar. Am Tag der Ergebnisvorlage beträgt das Kursminus zwischenzeitlich 8,53 %. Der Wettbewerber United Parcel Service gibt mit 0,93 % deutlich weniger nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,19 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Old Dominion Freight Line eine positive Entwicklung von +17,00 % erlebt.

Während Old Dominion Freight Line deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,20 %. Damit gehört Old Dominion Freight Line heute zu den auffälligeren Werten.

Old Dominion Freight Line Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,33 % 1 Monat +3,19 % 3 Monate -21,31 % 1 Jahr +34,06 %

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Stand: 28.10.2026, 19:00 Uhr

United Parcel Service Registered (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,93 %.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Old Dominion Freight Line, Inc. (Nasdaq: ODFL) today announced financial results for the three-month and nine-month periods ended September 30, 2026. Three Months Ended Nine Months Ended September 30, September 30, (In thousands, except per …

Die Aktie von Old Dominion Freight Line erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,44 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,75 %, über 10 Jahre bei 22,15 %.

Informationen zur Old Dominion Freight Line Aktie

Old Dominion Freight Line ist ein US-LTL-Spediteur mit Fokus auf zeitkritische Stückguttransporte. Kernleistungen: nationale und regionale Frachtzustellung, Logistik- und Supply-Chain-Services. Starke Marktstellung im Premium-Segment durch hohe Zustellqualität und dichte Terminals. Wichtige Wettbewerber: FedEx Freight, XPO, Saia, Yellow-Nachfolger. USP: überdurchschnittliche Pünktlichkeit, niedrige Schadensquoten, operative Effizienz.

Es gibt 207 Mio. Old Dominion Freight Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,72 Mrd.EUR € wert.

Old Dominion Freight Line Aktie jetzt kaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Old Dominion Freight Line Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Old Dominion Freight Line Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.