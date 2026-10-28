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    Old Dominion Freight Line: Aktie sackt am Tag der Quartalszahlen ab

    Aktie im Fokus

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    Die Aktie von Old Dominion Freight Line bricht um 6,93 % ein und verliert damit deutlich stärker als der US Tech 100.

    Aktie im Fokus - Old Dominion Freight Line: Aktie sackt am Tag der Quartalszahlen ab
    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    Old Dominion Freight Line meldet für das dritte Quartal 2026 einen verwässerten Gewinn je Aktie von 1,65 US-Dollar. Am Tag der Ergebnisvorlage beträgt das Kursminus zwischenzeitlich 8,53 %. Der Wettbewerber United Parcel Service gibt mit 0,93 % deutlich weniger nach.

    Old Dominion Freight Line Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 28.10.2026

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Old Dominion Freight Line Verluste von -21,31 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,19 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Old Dominion Freight Line eine positive Entwicklung von +17,00 % erlebt.

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    Während Old Dominion Freight Line deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,20 %. Damit gehört Old Dominion Freight Line heute zu den auffälligeren Werten.

    Old Dominion Freight Line Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,33 %
    1 Monat +3,19 %
    3 Monate -21,31 %
    1 Jahr +34,06 %
    Stand: 28.10.2026, 19:00 Uhr

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    United Parcel Service Registered (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,93 %.

    Börsenstart USA - 28.10. - US 30 stark +0,13 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Old Dominion Freight Line Reports Third Quarter 2026 Earnings Per Diluted Share of $1.65


    Old Dominion Freight Line, Inc. (Nasdaq: ODFL) today announced financial results for the three-month and nine-month periods ended September 30, 2026.   Three Months Ended   Nine Months Ended   September 30,   September 30, (In thousands, except per …

    Die Aktie von Old Dominion Freight Line erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,44 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,75 %, über 10 Jahre bei 22,15 %.

    Informationen zur Old Dominion Freight Line Aktie

    Old Dominion Freight Line ist ein US-LTL-Spediteur mit Fokus auf zeitkritische Stückguttransporte. Kernleistungen: nationale und regionale Frachtzustellung, Logistik- und Supply-Chain-Services. Starke Marktstellung im Premium-Segment durch hohe Zustellqualität und dichte Terminals. Wichtige Wettbewerber: FedEx Freight, XPO, Saia, Yellow-Nachfolger. USP: überdurchschnittliche Pünktlichkeit, niedrige Schadensquoten, operative Effizienz.

    Es gibt 207 Mio. Old Dominion Freight Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,72 Mrd.EUR € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Old Dominion Freight Line Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Old Dominion Freight Line Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Old Dominion Freight Line

    -6,16 %
    -6,17 %
    +5,17 %
    -20,34 %
    +35,04 %
    -8,83 %
    +11,26 %
    +3.470,49 %
    ISIN:US6795801009WKN:923655
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