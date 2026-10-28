US-Notenbank lässt Leitzinsen wie erwartet unverändert
Für Sie zusammengefasst
- Die Fed lässt den Leitzins wie erwartet unverändert
- Zinsspanne bleibt bei 3,75 bis 4,00 Prozent
- Fed hob im September den Leitzins um 0,25 Punkte an
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Die Zinsspanne verharrt bei 3,75 bis 4,00 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekanntgab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Im September hatte die Fed den Leitzins noch um 0,25 Prozentpunkte angehoben./jsl/jkr/jha/
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