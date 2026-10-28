Transpharmation Ltd. gibt strategische Übernahme von OrganoTherapeutics SARL bekannt

TORONTO, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Transpharmation Ltd., ein wissenschaftlich orientiertes, weltweit führendes Unternehmen im Bereich der präklinischen Auftragsforschung zu Neurowissenschaften, Schmerztherapie und Stoffwechselerkrankungen, freut sich, die Übernahme von OrganoTherapeutics SARL bekannt zu geben, einem führenden Anbieter von Technologien für patientenabgeleitete Organoide, die die Erforschung und Entwicklung neuartiger Therapien für neurodegenerative Erkrankungen und Störungen des Zentralnervensystems vorantreiben.

Nach Jahrzehnten langsamer Fortschritte ist die Forschung im Bereich der neurodegenerativen Erkrankungen in eine neue Ära eingetreten. Unser Verständnis und die Behandlung von schwerwiegenden Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson verändern sich rasant, da weltweit Durchbrüche in den Bereichen Genetik, Biomarker, aus Patienten gewonnene Zellmodelle, Organoide und translationale Neurowissenschaften zu verzeichnen sind.

Dr. Mark Duxon, CEO von Transpharmation Ltd., äußerte sich zu der Übernahme wie folgt: „Transpharmation hat sich in den letzten 25 Jahren einen Namen im Bereich der translationalen In-vivo-Pharmakologie gemacht. Mit der Übernahme von OrganoTherapeutics machen wir den ersten Schritt zur Verwirklichung unseres Ziels, translationale CRO-Dienstleistungen aufzubauen, die menschliches Gewebe und menschliche Systeme einbeziehen. Wir sehen eine klare Zukunft für das Unternehmen in der Bereitstellung tierfreier Modelle neben unserer präklinischen Pharmakologie. Die Wirkstoffforschung erfordert eine bessere Vorhersage der Wirkungsweise und Wirksamkeit von Medikamenten vor klinischen Studien. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Vorreiterrolle bei der Arbeit mit patientenabgeleiteten 3D-Organoiden, insbesondere im Bereich der Neurologie, dazu beitragen wird, unseren Kunden mehr Vertrauen in ihre Moleküle und Zielmoleküle zu vermitteln."

OrganoTherapeutics wird weiterhin als Tochtergesellschaft von Transpharmation Ltd. tätig sein, wobei ein nahtloser Übergang die Zusammenarbeit fördern und die Stärken beider Unternehmen verstärken wird. Der Mitbegründer von OrganoTherapeutics, Dr. Jens Schwamborn, erklärte dazu: „Der Beitritt zu Transpharmation ist ein logischer nächster Schritt für OrganoTherapeutics. In den letzten Jahren haben wir aus menschlichen iPS-Zellen gewonnene Gehirnorganoid- und Assembloid-Modelle für Parkinson, Huntington, ALS und andere neurodegenerative Erkrankungen entwickelt und diese in zahlreichen Studien für Partner aus der Pharma- und Biotech-Branche eingesetzt. Zusammen mit der langjährigen Erfahrung von Transpharmation in der translationalen In-vivo-Pharmakologie können wir unseren Kunden nun beide Ansätze aus einer Hand anbieten und ihnen helfen, bereits in frühen Phasen der Arzneimittelentwicklung fundiertere Entscheidungen zu treffen."