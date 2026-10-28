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    Weist dieses Metall Gold, Silber oder Platin den Weg in den Abverkauf?

    Vorbote der Preisapokalypse?

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    Für die Edelmetalle sind es ruppige Zeiten. Vor allem Edelmetalle mit Industriebezug leiden derzeit. Während Gold noch recht stabil ist, rutschen Silber und Platin und vor allem Palladium immer tiefer in den Abgrund.

    Für Sie zusammengefasst
    Vorbote der Preisapokalypse? - Weist dieses Metall Gold, Silber oder Platin den Weg in den Abverkauf?
    Foto: AdobeStock

    Gold noch vergleichsweise stabil: Silber, Platin und vor allem Palladium taumeln

    Die Schere zwischen den wertsichernden Edelmetallen wie Gold und mit Abstrichen Silber sowie Edelmetallen mit starkem Industriebezug wie Platin und vor allem Palladium öffnet sich immer weiter. Nichtsdestotrotz läuft Gold Gefahr, auf 3.500 US-Dollar abzurutschen. Die Situation bei Silber ist nicht minder prekär. Dem Edelmetall droht ein handfester Test der Marke von 50 US-Dollar. Doch sollte dieser Test fehlschlagen, könnte es für den Silberpreis ganz finster werden.

    Während Gold und vielleicht auch noch Silber durchaus Hoffnung auf eine Trendwende haben, sind die Perspektiven für Platin und Palladium deutlich düsterer. Dem Platinmarkt droht eine Überschussphase mit entsprechenden Konsequenzen für den Preis. Die recht überraschende Anpassung der Prognosen des World Platinum Investment Councils  hat die Karten für Platin neu gemischt. Und wenn Platin schnupft, ist die Erkältung bei Palladium nicht weit. 

    Palladium: Ist das schwächste der Edelmetalle der Vorbote für die Preisapokalypse? 

    Der obere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis verdeutlicht das Ausmaß der Preisschwäche auf eindrucksvolle Art und Weise. Noch im Januar dieses Jahres notierte Palladium jenseits der Marke von 2.000 US-Dollar. Aufgrund der damals vorherrschenden Aufwärtsdynamik hätte eine Ausdehnung der Preisrallye auf 2.500 US-Dollar oder gar 3.000 US-Dollar wohl nicht überrascht, doch es kam anders. Das Rallyeszenario kippte in ein handfestes Abverkaufsszenario. Als der Palladiumpreis schließlich im September unter die eminent wichtige Unterstützungszone 1.250 / 1.200 US-Dollar rutschte, wurde es hässlich. Es kam weitere Abwärtsdynamik auf. Aktuell steht Palladium an der Schwelle zur 1.000-US-Dollar-Marke. Ein Rücksetzer unter die 1.000 US-Dollar könnte die Lage für Palladium weiter verschärfen und möglicherweise Vorbote für eine ausufernde Preisschwäche bei den anderen Edelmetallen sein. 

    Palladium: Vom Defizit in den Überschuss

    Schenkt man den Prognosen des WPIC Glauben, dann droht dem Palladiummarkt der Wechsel von einem Defizit in den Überschuss. Im Juni-Bulletin erwartet das WPIC für 2026 noch ein leichtes Defizit. Danach kippt das Ganze. Ab 2027 soll es zum Überschuss kommen – so zumindest die Erwartungen. Gerade zwischen 2028 und 2030 manifestiert sich der Überschuss auf über 500.000 Unzen Palladium pro Jahr. 

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    Fazit: Palladiumpreis erreicht zentrale Unterstützung

    Mit den 1.000 US-Dollar erreicht der Palladiumpreis die Oberseite der zentralen Unterstützungszone, die sich noch bis in den Bereich von 850 US-Dollar erstreckt. Damit stehen nun unweigerlich richtungsweisende Handelstage ins Haus. Hält die Unterstützungszone und kann Palladium im Anschluss nach oben abdrehen? Um das Trendwendeszenario zu manifestieren, müsste Palladium im Anschluss auf über 1.250 US-Dollar ansteigen. Sollte es indes unter die 850 US-Dollar gehen, müsste eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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