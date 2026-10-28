Knorr-Bremse wird für 2026 etwas optimistischer für Umsatz und Mittelzufluss
- Umsatz und Mittelzufluss am oberen Spannenrand
- Quartalsumsatz 2,05 Milliarden, Marge 14,6 Prozent
- Anleger reagierten negativ, Aktie verlor zwei Prozent
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Knorr-Bremse zeigt sich nach Eckzahlen für das Gesamtjahr etwas optimistischer. Sowohl der Umsatz als auch der freie Mittelzufluss sollen nun jeweils "am oberen Ende" der bisherigen Spannen liegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwochabend in München mit. Die Umsatzspanne liegt dabei bei 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro. Der freie Mittelzufluss soll 750 bis 850 Millionen Euro betragen. Die operative Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte weiter bei 14 bis 14,5 Prozent liegen.
Im dritten Quartal setzte der Konzern rund 2,05 Milliarden Euro um. Die operative Ebit-Marge lag bei 14,6 Prozent. Der Auftragseingang betrug 2,05 Milliarden Euro. Unter dem Strich lag der Gewinn je Aktie bei 1,09 Euro. Die Werte blieben zum Teil etwas hinter den Erwartungen zurück.
Anleger nahmen das Gesamtpaket eher negativ auf. Die Knorr-Aktie büßte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss rund zwei Prozent ein./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 30.415 auf Ariva Indikation (28. Oktober 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 108,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +11,92 %/+35,75 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Knorr-Bremse - KBX100 - DE000KBX1006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Knorr-Bremse. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Knorr‑Bremse erzielte 2025:
- Ein operatives EBIT von rund 1,0 Mrd. EUR,
- eine EBIT‑Marge von 13 %,
- einen Umsatz von ca. 7,8 Mrd. EUR,
- und einen Rekord‑Free‑Cashflow von 790 Mio. EUR.
Die EBIT-Marge liegt in etwa in der Grössenordnung von dem, was Rheinmetall erwirtschaftet.