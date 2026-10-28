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    Apple bringt erstes Macbook mit Touch-Display heraus

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    Für Sie zusammengefasst
    • Apple bringt erstmals ein Macbook mit Touchscreen
    • Macbook Pro mit Touchscreen ab 3.299 Euro
    • Macbook wird leichter, Dynamic Island kehrt zurück
    Apple bringt erstes Macbook mit Touch-Display heraus
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple bringt sein erstes Macbook mit einem Touchscreen-Display heraus - nachdem der Konzern jahrelang das Konzept von Laptops mit berührungsempfindlichen Bildschirmen kritisiert hatte. Jetzt betont Apple, das Macbook Pro mit Touch-Bildschirm sei für professionelle Nutzer gedacht, die etwa 3D-Modelle mit den Fingern drehen oder Musikinstrumente direkt auf dem Display spielen wollen. Der Preis für ein Macbook Pro mit Touchscreen fängt in Deutschland bei 3.299 Euro an.

    In den vergangenen Jahren hatten Konkurrenten verschiedene Modelle von Notebooks mit dem Windows-Betriebssystem mit Touchscreens ausgestattet. Apple dagegen hielt an einer strikten Trennung fest: Macs hatten herkömmliche Bildschirme und große Touchscreens blieben den iPad-Tablets vorbehalten. Noch 2021 hatte der heutige Apple-Chef John Ternus dem "Wall Street Journal" gesagt, das iPad sei auf Touchscreen-Eingabe optimiert und die Macs auf Maus und Tastatur - und man habe bisher keinen Grund gefunden, das zu ändern. In den späteren Jahren wurden Antworten auf die Frage nach einem Touchscreen-Mac aber ausweichender.

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    Mit einem Gewicht von 1,38 Kilogramm machte Apple das Touch-Macbook 230 Gramm leichter als die aktuellen Pro-Modelle mit 14-Zoll-Bildschirm. Bei der größeren Ausführung mit einer Display-Diagonale von 16 Zoll sank das Gewicht um 320 Gramm. Als erstes Macbook bekommt es zudem die von iPhone bekannte "Dynamic Island", in der am oberen Bildschirmrand Live-Aktivitäten angezeigt werden können. Nach Jahren kommt zudem das leuchtende Apfel-Logo auf der Rückseite des Displays zurück./so/DP/jha

    Apple

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 310,2 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 19:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Apple zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 322,78USD. Von den letzten 9 Analysten der Apple Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 263,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -14,86 %/+16,54 % bedeutet.





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