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    Fed pausiert bei Zinsen: Zwei Währungshüter wollten mehr

    Leitzins bleibt stabil

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    Die US-Notenbank belässt ihren Leitzins unverändert. Zwei Mitglieder stimmten für eine Erhöhung. Schon im Dezember könnte die Fed nachlegen, Energiepreise und KI-Boom bereiten weiter Sorgen.

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    Leitzins bleibt stabil - Fed pausiert bei Zinsen: Zwei Währungshüter wollten mehr
    Foto: Watsawat ''James'' Koktabtim - JNA via ZUMA Press Wire

    Die US-Notenbank hat ihren Leitzins am Mittwoch bei 3,75 bis 4,0 Prozent belassen und nach der Anhebung im Vormonat eine Pause eingelegt. Das Gremium gewinnt Zeit zu klären, ob weitere Schritte nötig sind, damit Energiekosten und der Bauboom rund um künstliche Intelligenz nicht auf die breite Teuerung übergreifen.

    Die Aktienmärkte reagierten wenig überrascht auf die Entscheidung. Ein gleichbleibender Zinssatz war vorab von Marktteilnehmern erwartet worden.

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    Die Entscheidung fiel mit zehn zu zwei Stimmen und überraschte kaum, Investoren hatten zuletzt nur noch eine Wahrscheinlichkeit von eins zu sieben für eine Anhebung eingepreist. Gouverneurin Lisa Cook und die Chefin der Cleveland Fed, Beth Hammack, votierten dennoch für eine Anhebung um einen Viertelprozentpunkt und blieben damit in der Minderheit.

    Die Fed ließ wenig Zweifel daran, dass eine weitere Anhebung im Dezember im Raum steht, wie es die Wall Street erwartet. Zusätzliche Daten sollen helfen, den richtigen Kurs für eine zeitnahe Rückkehr der Inflation zum Zwei-Prozent-Ziel festzulegen. Bereits im September hatten die meisten Notenbanker mindestens einen weiteren Schritt in diesem Jahr signalisiert, entweder diese Woche oder am 9. Dezember.

    Fed-Chef Kevin Warsh wollte die Entscheidung am Nachmittag erläutern. Beobachter erwarten Antworten darauf, wie die Pause zu seinem Sommer-Versprechen passt, die Inflation rascher zu drücken, zumal feste Preisdaten und ein möglicherweise wieder aufflammender Iran-Konflikt die Lage erschweren.

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    Hammack hatte schon im Juli für eine straffere Geldpolitik gestimmt, ihr Argument: kleinere Schritte jetzt könnten größere, riskantere Erhöhungen später verhindern. Für Cook war es der erste abweichende Vote seit mehr als vier Jahren im Ausschuss, zwei andere Mitglieder, die im Juli noch mit Hammack gestimmt hatten, schlossen sich diesmal der Mehrheit an.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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