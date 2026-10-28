Alle Segmente mit positivem Beitrag; EBIT und Marge im dritten Quartal über Vorquartal; Jahresprognose bestätigt

- Operatives Ergebnis (EBIT) von EUR 0,9 Mio. nach EUR 0,0 Mio. ggü. Vorjahresperiode; EBIT-Marge verbessert sich auf 2,4 Prozent

- Umsatzerlöse von EUR 37,8 Mio. in den ersten neun Monaten 2026 (-14 Prozent ggü. Vorjahresperiode)

- Drittes Quartal mit positivem EBIT von EUR 0,5 Mio. und einer EBIT-Marge von 3,7 Prozent

- Kernmarkt Deutschland: Umsatz EUR 29,1 Mio. (-18 Prozent ggü. Vorjahresperiode) bei einer deutlich verbesserten EBIT-Marge von 8 Prozent (Vorjahr: 5 Prozent)

- Segment Großbritannien und USA: Umsatz EUR 4,1 Mio. (+1 Prozent ggü. Vorjahresperiode) bei einer EBIT-Marge von 7 Prozent (Vorjahr: -1 Prozent)

- Segment Polen: Umsatz EUR 4,7 Mio. (-4 Prozent ggü. Vorjahresperiode) bei einer EBIT-Marge von 7 Prozent (Vorjahr: 1 Prozent)

- Konzernergebnis von EUR 0,5 Mio., Ergebnis je Aktie EUR 0,04

- Operativer Cashflow mit EUR -0,8 Mio. deutlich verbessert gegenüber EUR -4,0 Mio. in der Vorjahresperiode

- Ausblick 2026: Prognose bestätigt mit rund EUR 50 Mio. Umsatz bei einer EBIT-Marge von 3 bis 4 Prozent

Bad Homburg, 28. Oktober 2026. Im dritten Quartal verbesserte sich die Profitabilität der SYZYGY Gruppe, bei weiterhin rückläufigen Umsatzerlösen: Das EBIT stieg gegenüber dem Vorquartal von EUR 0,2 Mio. auf EUR 0,5 Mio., während sich die EBIT-Marge von 1,4 Prozent auf 3,7 Prozent erhöhte. Das operative Ergebnis des dritten Quartals lag damit über dem Ergebnisbeitrag des gesamten ersten Halbjahres 2026 und unterstreicht die fortgesetzte Ergebnisverbesserung im Jahresverlauf.

Die SYZYGY Gruppe erzielte in den ersten neun Monaten 2026 Umsatzerlöse von EUR 37,8 Mio. Dies entspricht einem Rückgang von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig verbesserte sich das operative Ergebnis (EBIT) deutlich auf EUR 0,9 Mio. nach EUR 0,0 Mio. im Vorjahr. Die EBIT-Marge stieg damit auf 2,4 Prozent.

Die Ergebnisentwicklung zeigt, dass die Maßnahmen zur Anpassung der Kostenbasis und zur Steigerung der operativen Effizienz greifen. Trotz eines weiterhin verhaltenen Marktumfelds erzielten alle operativen Segmente positive EBIT-Beiträge.

Im Kernmarkt Deutschland belief sich der Umsatz in den ersten neun Monaten auf EUR 29,1 Mio. und lag damit 18 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das operative Ergebnis stieg auf EUR 2,2 Mio. nach EUR 1,8 Mio. im Vorjahr, so dass die EBIT-Marge auf 8 Prozent verbessert wurde (Vorjahresperiode: 5 Prozent). Deutschland trug rund 77 Prozent zum Konzernumsatz bei.

Im Segment Großbritannien und USA stieg der Umsatz im 9-Monatszeitraum leicht um 1 Prozent auf EUR 4,1 Mio. Das Segment erzielte ein operatives Ergebnis von EUR 0,3 Mio. nach einem leicht negativen Ergebnis im Vorjahr; die EBIT-Marge erreichte 7 Prozent.

Im Segment Polen ging der Umsatz um 4 Prozent auf EUR 4,7 Mio. zurück. Das operative Ergebnis verbesserte sich auf EUR 0,3 Mio. bei einer EBIT-Marge von 7 Prozent nach einer EBIT-Marge im Vorjahr von 1 Prozent.

Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich auf EUR 0,5 Mio. nach EUR -0,2 Mio. im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie betrug EUR 0,04 nach EUR -0,02. Der operative Cashflow verbesserte sich auf EUR -0,8 Mio. nach EUR -4,0 Mio. im Vorjahreszeitraum, blieb jedoch insbesondere aufgrund des Abbaus von Verbindlichkeiten negativ. Zum 30. September 2026 verfügte die Gruppe über liquide Mittel von EUR 1,2 Mio. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich gegenüber dem Jahresende 2025 von 33 Prozent auf 39 Prozent.

Mit einer breiteren Ergebnisbasis über alle operativen Segmente, einer gestärkten Eigenkapitalquote und der deutlichen Verbesserung des operativen Cashflows hat die SYZYGY Gruppe wichtige Voraussetzungen für eine nachhaltige Stabilisierung geschaffen. Im Fokus bleiben profitables Neugeschäft, die weitere Skalierung KI-gestützter Dienstleistungen sowie eine konsequente Steuerung der Kosten- und Kapazitätsbasis.

CEO Frank Wolfram betont: „Trotz des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds konnten wir die Profitabilität in allen operativen Segmenten verbessern und die Ergebnisbasis der Gruppe stärken. Unsere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung wirken. Gleichzeitig investieren wir weiterhin gezielt in KI-gestützte Leistungen und fokussieren uns auf profitables Wachstum.“

Prognose 2026

Die SYZYGY Gruppe bestätigt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit Umsatzerlösen von rund EUR 50 Mio. bei einer EBIT-Marge von 3 bis 4 Prozent.

In TEUR Q3-2026 Q3-2025 Veränd. 9M-2026 9M-2025 Veränd. Umsatzerlöse 12.524 14.373 -13% 37.754 43.782 -14% EBIT 465 -495 n.a. 893 7 n.a. EBIT-Marge 3,7% -3,4% +7,1pp 2,4% 0,0% +2,4pp Finanzergebnis -63 -118 +47% -215 -306 +30% Periodenergebnis vor Steuern 402 -613 n.a. 678 -299 n.a. Konzernergebnis 308 -438 n.a. 523 -220 n.a. Operativer Cashflow 1.225 -2.469 n.a. -766 -3.975 +81% Gewinn/Aktie (EUR) 0,02 -0,03 n.a. 0,04 -0,02 n.a.

Der vollständige Quartalsbericht zum 30. September 2026 ist ab dem 29. Oktober 2026 unter www.syzygy-group.net/investors abrufbar.

Über die SYZYGY Gruppe

Die SYZYGY Gruppe ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für Digital Experiences. Wir sind überzeugt, dass positive digitale Experiences maßgeblich die Qualität der Kundenbeziehung beeinflussen – und damit den Erfolg von Marken und Unternehmen bestimmen.

Die SYZYGY Gruppe wurde 1995 gegründet und ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Seit dem Jahr 2000 ist die SYZYGY AG im Prime Standard börsennotiert.

Neben der Kernmarke SYZYGY gehören der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing- und Media-Spezialist SYZYGY Performance, die Creative Company Ars Thanea und die Strategieberatung diffferent zur Gruppe.

Die rund 450 Spezialist:innen der SYZYGY Gruppe betreuen Marken wie Audi, BMW, Die Bundesregierung, Condor, Commerzbank, Deutsche Bank, EnBW, Energie AG, Hilti, Mazda, mobile.de, o2 Telefónica, PayPal, Paysafe, Porsche, Samsung, Sana Kliniken, Sennheiser, Stihl, Volkswagen und Wempe.

Weitere Informationen:

Susan Wallenborn

Investor & Public Relations Manager

susan.wallenborn@syzygy-group.net

+49 (0) 6172 9488-252

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Die Syzygy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 0,854EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 18:15 Uhr) gehandelt.