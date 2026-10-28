DZ BANK stuft Adyen auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen nach Zahlen zum dritten Quartal und einer gekappten Margenprognose von 1600 auf 1250 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe gut abgeschnitten und sowohl beim Umsatz als auch beim Bezahlvolumen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Philipp Häßler am Mittwoch. Wegen geplanter höherer Investitionen hätten die Niederländer aber das Profitabilitätsziel für 2028 einkassiert, was den Markt negativ überrascht habe. Dennoch bleibe Adyen ein Wachstumswert mit einem geschätzten Wachstum des Gewinns je Aktie in Höhe von 17 Prozent./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,27 % und einem Kurs von 823,9EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 19:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

