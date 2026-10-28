Börsen Update USA - 28.10. - US Tech 100 stark +0,36 %

Der US 30 bewegt sich bei 52.447,04 PKT und steigt um +0,11 %.

Top-Werte: Visa (A) +1,46 %, Goldman Sachs Group +1,26 %, Chevron Corporation +0,83 %, JPMorgan Chase +0,75 %, Cisco Systems -1,58 %

Flop-Werte: Sherwin-Williams -2,25 %, Nike (B) -1,79 %, Verizon Communications -1,75 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:46) bei 29.751,73 PKT und steigt um +0,36 %.

Top-Werte: Seagate Technology Holdings +9,20 %, SanDisk Corporation +8,15 %, GE Healthcare Technologies +6,36 %, Lumentum Holdings +5,99 %, Lam Research +5,81 %

Flop-Werte: Old Dominion Freight Line -7,59 %, Baker Hughes Company Registered (A) -6,22 %, Fortinet -4,63 %, Automatic Data Processing -3,57 %, Workday (A) -3,38 %

Der US 500 steht aktuell (19:59:26) bei 7.735,42 PKT und steigt um +0,20 %.

Top-Werte: Vertiv Holdings Registered (A) +15,94 %, Oracle +12,39 %, Labcorp Holdings +9,43 %, Seagate Technology Holdings +9,20 %, SanDisk Corporation +8,15 %

Flop-Werte: F5 -18,85 %, C.H.Robinson Worldwide -11,84 %, Lennox International -11,72 %, Smurfit Westrock Public Limited Company -7,59 %, Old Dominion Freight Line -7,59 %