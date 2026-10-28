Verbio dreht nach zwischenzeitlichen Gewinnen deutlich ins Minus

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Verbio damit auf -4,03 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 1,27 % dreht die Verbio-Aktie deutlich ins Minus. Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang gibt es zunächst nicht. Auf Wochensicht bleibt dennoch ein Gewinn von 7,67 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +7,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,97 %. Im Jahr 2026 gab es für Verbio bisher ein Plus von +37,42 %.

Zum Vergleich: Der TecDAX notiert heute lediglich +0,58 % im Plus-Minus-Bereich. Verbio entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,67 % 1 Monat -3,97 % 3 Monate -4,03 % 1 Jahr +84,50 %

Informationen zur Verbio Aktie

Stand: 28.10.2026, 20:00 Uhr

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,84 Mrd.EUR € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Rückgang des Ethanolpreises und die Sorge vor sinkenden Margen. Als möglicher positiver Faktor wird eine Einführung von E20 mit Margenpotenzial genannt. Diskussionen über Öl- und Maispreise drehen sich um mögliche Auswirkungen auf Biokraftstoffmargen; eine rasche Ausweitung der Förderung in Venezuela gilt als unwahrscheinlich. Zudem wird Verbios jüngste Kursentwicklung mit Neste verglichen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

Die Aktie von Verbio erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -5,18 %. Über 5 Jahre lag sie bei -15,63 %, über 10 Jahre bei 15,87 %.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Archer Daniels Midland Company und Co.

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,57 %.

Technologiewerte geben den Ton an: Der TecDAX führt die Indizes an, während der MDAX leicht nachgibt. Bei den Einzelwerten glänzt Vertiv, Symrise gerät deutlich unter Druck.

Top- und Flop-Aktien am 28.10.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Verbio Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.