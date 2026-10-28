Oracle sorgt für Kurssprung mit mittelfristigem Umsatzziel
AKTIE IM FOKUS
- Oracle-Aktie steigt nach Aussagen fast zwölf Prozent
- Oracle plant 2030 über 225 Milliarden Dollar Umsatz
- Anleger bleiben trotz Kurssprung deutlich im Minus
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Softwarekonzern Oracle hat seinen Aktien am Mittwoch im späten Handel mit Aussagen im Rahmen einer Investorenkonferenz mächtig Schub gegeben. Lange Zeit hatte sich der Kurs nicht groß vom Vortagsniveau entfernt, doch dann sprang er in Richtung der 150-Dollar-Marke hoch. Zuletzt betrug das Plus fast 12 Prozent auf 145,90 Dollar. Mit dem höchsten Stand seit mehr als einem Monat testete der Kurs die 100-Tage-Linie für den mittel- bis langfristigen Trend.
Oracle setzt sich für das Geschäftsjahr 2030 ein langfristiges Umsatzziel von mehr als 225 Milliarden US-Dollar, was ab dem Geschäftsjahr 2026 einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 35 Prozent entspricht. Zudem gab Oracle einen langfristigen Ausblick für den freien Cashflow ab, der über den Schätzungen der Analysten lag. Am Markt hieß es, dies bremse die Sorgen der Investoren hinsichtlich der potenziellen Rendite der KI-Investitionen.
Die sprunghafte Oracle-Erholung am Mittwoch ist für längerfristig investierte Anleger jedoch nur ein kleiner Lichtblick, denn seit dem Rekordhoch im September 2025 zeigt der Weg der Aktie schon deutlich nach unten. Auch in der diesjährigen Bilanz bleiben sie mit etwa einem Viertel an Kursverlust immer noch tief im Minus stecken./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,68 % und einem Kurs von 130,8 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 20:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,57USD. Von den letzten 7 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +30,60 %/+157,24 % bedeutet.
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Kommentar von Hochfeld vom 23.7.2026
Das ganze Getöse um die Schulden und die Herabstufung des Ratings ist nichts weiter als Getöse. Es ist schwer vorstellbar, dass Oracle seine Schulden nicht bedienen wird, solange die Kurse und die Nachfrage nach OCI steigen. Schämt euch, Ratingagenturen!
Sie denken wahrscheinlich an das Projekt Jupiter und die Ablehnung der Genehmigungen für eine Gaspipeline zur Versorgung von Gasturbinen. Oracle nutzt stattdessen Brennstoffzellen von Bloom Energy, die ohne Verbrennung arbeiten. Allerdings hat die Regulierungsbehörde von New Mexico Bloom die Genehmigung für die Gasversorgung verweigert. Das ist zwar ein Problem, aber wahrscheinlich keines, das existenzbedrohend ist. Vieles davon ist politisches Geplänkel. Ich gehe davon aus, dass eine Lösung gefunden wird oder der Fall schnell vor Gericht landet. Der Bau des Standorts Santa Ana schreitet voran. Die Inbetriebnahme wird sich voraussichtlich um einige Monate verzögern.
Oracle baut derzeit 64 Rechenzentren – Santa Ana ist zwar eines der größten, aber eben nur eines von 64. Ich würde meine Investitionsentscheidung nicht von dieser Kontroverse abhängig machen."
Oracle Aktie....WKN: 871460..... ISIN: US68389X1054
Oracle übertrifft die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal 2026, doch die Aktie fällt aufgrund eines Schuldenplans im Bereich KI.
Am besten ist Klarheit über das was du wirklich willst und Ziele genau abstecken und sich selbst treu bleiben.