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    Oracle sorgt für Kurssprung mit mittelfristigem Umsatzziel

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Oracle-Aktie steigt nach Aussagen fast zwölf Prozent
    • Oracle plant 2030 über 225 Milliarden Dollar Umsatz
    • Anleger bleiben trotz Kurssprung deutlich im Minus
    AKTIE IM FOKUS - Oracle sorgt für Kurssprung mit mittelfristigem Umsatzziel
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Softwarekonzern Oracle hat seinen Aktien am Mittwoch im späten Handel mit Aussagen im Rahmen einer Investorenkonferenz mächtig Schub gegeben. Lange Zeit hatte sich der Kurs nicht groß vom Vortagsniveau entfernt, doch dann sprang er in Richtung der 150-Dollar-Marke hoch. Zuletzt betrug das Plus fast 12 Prozent auf 145,90 Dollar. Mit dem höchsten Stand seit mehr als einem Monat testete der Kurs die 100-Tage-Linie für den mittel- bis langfristigen Trend.

    Oracle setzt sich für das Geschäftsjahr 2030 ein langfristiges Umsatzziel von mehr als 225 Milliarden US-Dollar, was ab dem Geschäftsjahr 2026 einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 35 Prozent entspricht. Zudem gab Oracle einen langfristigen Ausblick für den freien Cashflow ab, der über den Schätzungen der Analysten lag. Am Markt hieß es, dies bremse die Sorgen der Investoren hinsichtlich der potenziellen Rendite der KI-Investitionen.

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    Die sprunghafte Oracle-Erholung am Mittwoch ist für längerfristig investierte Anleger jedoch nur ein kleiner Lichtblick, denn seit dem Rekordhoch im September 2025 zeigt der Weg der Aktie schon deutlich nach unten. Auch in der diesjährigen Bilanz bleiben sie mit etwa einem Viertel an Kursverlust immer noch tief im Minus stecken./tih/he

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    ISIN:US68389X1054WKN:871460
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,68 % und einem Kurs von 130,8 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 20:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,57USD. Von den letzten 7 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +30,60 %/+157,24 % bedeutet.





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