Vonovia: Neue Prognosen für 2026/27 und angepasste Ziele für 2028
Vonovia tritt bei den Prognosen für 2026 und 2028 auf die Bremse. Höhere Finanzierungskosten belasten, doch das Mietgeschäft bleibt robust – für 2027 ist weiteres Wachstum geplant.
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- **Prognose 2026 angepasst:** Die organische Mietsteigerung wird nun mit rund **3,8 %** statt etwa 4 % erwartet; der Operating Free Cash Flow dürfte moderat unter dem Vorjahresniveau liegen.
- **Ergebnisbild 2026:** Adjusted EBITDA Total wird in der unteren Hälfte der Prognosespanne, Adjusted EBT nahe deren unterem Ende erwartet. Mieteinnahmen im Segment Rental und Adjusted Shareholder Earnings sollen dagegen in der oberen Hälfte liegen.
- **Gründe für die Anpassung:** Weniger Investitionen, eine verhaltenere Entwicklung der Mietspiegel und höhere Finanzierungskosten für Kaufinteressenten belasten Mietwachstum sowie die Segmente Recurring Sales und Development. Rental und Value-add entwickeln sich weiterhin positiv.
- **Erstprognose 2027:** Vonovia rechnet mit rund **4 % organischem Mietwachstum** und Mieteinnahmen aus Rental von **3,55 bis 3,65 Mrd. Euro**. Das Adjusted EBITDA soll leicht über dem Niveau von 2026 liegen; der Operating Free Cash Flow leicht darüber.
- **Ziele für 2028 gesenkt:** Die angestrebte organische Mietsteigerung wird von rund **5 % auf rund 4,5 %** reduziert. Gestiegene Kapitalkosten verzögern den Bau kosteneffizienter Wohnungen für den eigenen Bestand.
- **Investitionen:** Geplant sind rund **1,3 Mrd. Euro** für 2026, **1,5 Mrd. Euro** für 2027 und **1,7 Mrd. Euro** für 2028; für 2028 waren zuvor rund 2 Mrd. Euro vorgesehen.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung 3. Quartal 2026, bei Vonovia ist am 04.11.2026.
Der Kurs von Vonovia lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,47 % im
Minus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.725,00PKT (+0,47 %).
-1,48 %
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-22,15 %
-39,84 %
-21,11 %
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