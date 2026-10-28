Vonovia: Neue Prognosen für 2026/27 und angepasste Ziele für 2028 21 0 Kommentare

Vonovia tritt bei den Prognosen für 2026 und 2028 auf die Bremse. Höhere Finanzierungskosten belasten, doch das Mietgeschäft bleibt robust – für 2027 ist weiteres Wachstum geplant.

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