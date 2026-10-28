🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia

    Vonovia bleibt stark – doch diese Risiken drücken auf die Ziele

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stabile Mieten, gedämpfte Aussichten: Vonovia senkt Wachstumsziele und setzt auf strikte Kapitaldisziplin. Verkäufe und weniger Investitionen sollen die Schuldenlast reduzieren.

    Vonovia bleibt stark – doch diese Risiken drücken auf die Ziele
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • Vonovia hält das Vermietungsgeschäft für robust; Value-add entwickelt sich besser als erwartet, während höhere Finanzierungskosten und schwache Transaktionsmärkte die verkaufsnahen Bereiche belasten.
    • Für 2026 erwartet Vonovia ein organisches Mietwachstum von rund 3,8 % statt zuvor etwa 4 %. Das bereinigte EBITDA soll in der unteren Hälfte der Prognosespanne von 2,95–3,05 Mrd. € liegen.
    • Die erste Prognose für 2027 sieht ein leicht höheres bereinigtes EBITDA als 2026 vor. Das bereinigte EBT und die bereinigten Aktionärserträge sollen etwa auf Vorjahresniveau bleiben.
    • Die Ziele für 2028 wurden gesenkt: Das organische Mietwachstum wird nun mit rund 4,5 % statt 5 % angesetzt; das bereinigte EBITDA soll am unteren Ende der Spanne von 3,2–3,5 Mrd. € liegen.
    • Vonovia verschärft die Kapitaldisziplin: Development wird strategisch überprüft, Development-to-Hold-Investitionen werden reduziert und neue Manage-to-Green-Investitionen vorerst ausgesetzt.
    • Entschuldung bleibt oberste Priorität. Verkäufe, Cashflow-Fokus und restriktivere Investitionen sollen die Bilanz stärken; die Ziele für Net Debt/EBITDA unter 12x und einen LTV von rund 40 % bis Ende 2028 bleiben bestehen.

    Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung 3. Quartal 2026, bei Vonovia ist am 04.11.2026.

    Der Kurs von Vonovia lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,293EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,51 % im Minus.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.727,00PKT (+0,48 %).


    Vonovia

    -1,27 %
    -1,11 %
    -4,80 %
    -22,15 %
    -39,84 %
    -21,11 %
    -65,76 %
    -37,91 %
    -2,83 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
    Vonovia direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vonovia bleibt stark – doch diese Risiken drücken auf die Ziele Stabile Mieten, gedämpfte Aussichten: Vonovia senkt Wachstumsziele und setzt auf strikte Kapitaldisziplin. Verkäufe und weniger Investitionen sollen die Schuldenlast reduzieren.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     