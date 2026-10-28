Vonovia bleibt stark – doch diese Risiken drücken auf die Ziele
Stabile Mieten, gedämpfte Aussichten: Vonovia senkt Wachstumsziele und setzt auf strikte Kapitaldisziplin. Verkäufe und weniger Investitionen sollen die Schuldenlast reduzieren.
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- Vonovia hält das Vermietungsgeschäft für robust; Value-add entwickelt sich besser als erwartet, während höhere Finanzierungskosten und schwache Transaktionsmärkte die verkaufsnahen Bereiche belasten.
- Für 2026 erwartet Vonovia ein organisches Mietwachstum von rund 3,8 % statt zuvor etwa 4 %. Das bereinigte EBITDA soll in der unteren Hälfte der Prognosespanne von 2,95–3,05 Mrd. € liegen.
- Die erste Prognose für 2027 sieht ein leicht höheres bereinigtes EBITDA als 2026 vor. Das bereinigte EBT und die bereinigten Aktionärserträge sollen etwa auf Vorjahresniveau bleiben.
- Die Ziele für 2028 wurden gesenkt: Das organische Mietwachstum wird nun mit rund 4,5 % statt 5 % angesetzt; das bereinigte EBITDA soll am unteren Ende der Spanne von 3,2–3,5 Mrd. € liegen.
- Vonovia verschärft die Kapitaldisziplin: Development wird strategisch überprüft, Development-to-Hold-Investitionen werden reduziert und neue Manage-to-Green-Investitionen vorerst ausgesetzt.
- Entschuldung bleibt oberste Priorität. Verkäufe, Cashflow-Fokus und restriktivere Investitionen sollen die Bilanz stärken; die Ziele für Net Debt/EBITDA unter 12x und einen LTV von rund 40 % bis Ende 2028 bleiben bestehen.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung 3. Quartal 2026, bei Vonovia ist am 04.11.2026.
Der Kurs von Vonovia lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,293EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,51 % im
Minus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.727,00PKT (+0,48 %).
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