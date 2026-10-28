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    ITGs Storyteq wurde aufgrund seines fortschrittlichen KI-Ansatzes als Gartner-führend im Bereich DAM ausgezeichnet.

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    LONDON, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Marketingplattform Storyteq der Inspired Thinking Group (ITG) wurde zum dritten Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant für Digital Asset Management ausgezeichnet.

    ITG’s Storyteq named a Gartner Leader in DAM on the back of advanced approach to AI

    Die anhaltende Anerkennung von Storyteq ist auf die rasche unternehmensweite Einführung der fortschrittlichen Halo Intelligence-Funktionen zurückzuführen. Die Plattform empfiehlt die besten und relevantesten Marketingressourcen für jede Zielgruppe und jedes Szenario.

    Eine weitere beliebte Innovation von Storyteq ist AgentConsole, mit der Marken alle KI-Agenten in einem einzigen, robust verwalteten System vereinheitlichen und steuern können. Mit AgentConsole können Unternehmen KI-Agenten schnell in einer kontrollierten Umgebung einsetzen und so leistungsstarke Content-Operationen ermöglichen sowie End-to-End-Workflows in großem Umfang orchestrieren.

    „Der Grund, warum Storyteq die etablierten Plattformen übertrifft, liegt in unserem Umgang mit künstlicher Intelligenz", sagt Andrew Swinand, CEO von ITG. „Während viele Unternehmen KI als eine Reihe unzusammenhängender Funktionen betrachten, haben wir ein vollständig einheitliches, agentenbasiertes Content-Betriebssystem entwickelt. Storyteq integriert KI in den Arbeitsalltag.

    „Ich glaube, dies spiegelt sich darin wider, dass wir erneut als Gartner Magic Quadrant Leader im hart umkämpften DAM-Bereich ausgezeichnet wurden, und das ist unseren Teams für ihre hervorragende Arbeit und ihr unerschütterliches Engagement für Innovation zu verdanken."

    Mit AgentConsole setzt Storyteq koordinierte, markensichere Agententeams ein, die alles von der Compliance-Prüfung und Workflow-Orchestrierung bis zur visuellen Echtzeit-Verifizierung der Markenrichtlinien übernehmen.

    In Kombination mit Halo Intelligence teilt die Plattform dem Marketingverantwortlichen aktiv mit, welche Assets funktionieren, warum sie funktionieren und wie sie dynamisch angepasst werden können, um über alle Kanäle hinweg einen sofortigen ROI zu erzielen.

    „Wir bauen nicht einfach nur ein DAM-System, um Menschen zu helfen, Inhalte schneller zu erstellen und zu finden", fügt Swinand hinzu, „wir liefern eine offene, KI-agnostische Infrastruktur, die den gesamten Content-Lebenszyklus steuert."

    Anfang dieses Jahres wurde Storyteq auch als Leader im Gartner Magic Quadrant für Content-Marketing-Plattformen (CMP) anerkannt und auf der Achse „Umsetzungsfähigkeit" höher positioniert als jede andere Plattform. Storyteq wurde damit zum vierten Mal in Folge als CMP-Führer ausgezeichnet.

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    ITGs Storyteq wurde aufgrund seines fortschrittlichen KI-Ansatzes als Gartner-führend im Bereich DAM ausgezeichnet. LONDON, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Die Marketingplattform Storyteq der Inspired Thinking Group (ITG) wurde zum dritten Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant für Digital Asset Management ausgezeichnet. …
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