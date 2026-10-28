Verizon Communications rutscht auf Monatssicht um 6,20 % ab

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Verizon Communications Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -6,77 % hinzunehmen.

Auf Monatssicht verliert Verizon Communications 6,20 % an Wert. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Kursrückgang gibt es nicht. Im Telekommunikationssektor ist das Bild uneinheitlich: AT&T gibt ähnlich stark nach, Charter Communications verliert moderat und T-Mobile US legt leicht zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verizon Communications Aktie damit um -1,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,20 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +11,71 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 30 notiert heute lediglich +0,18 % im Plus-Minus-Bereich. Verizon Communications entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Die Aktie von Verizon Communications erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,50 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,74 %, über 10 Jahre bei -1,04 %.

Verizon Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,71 % 1 Monat -6,20 % 3 Monate -6,77 % 1 Jahr +15,16 %

Informationen zur Verizon Communications Aktie

Stand: 28.10.2026, 21:00 Uhr

Verizon Communications ist ein US-Telekommunikationskonzern mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband, Festnetz und Unternehmenslösungen. Kernprodukte: Wireless-Tarife, 5G, Glasfaser (Fios), Cloud- und Netzwerklösungen. Starke Marktstellung als einer der Top-3-Mobilfunkanbieter in den USA. Wichtige Konkurrenten: AT&T, T-Mobile US, Comcast. USPs: großes 5G-Netz, hohe Netzqualität, starker B2B-Fokus.

Es gibt 4 Mrd. Verizon Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 161,08 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Verizon Communications

AT&T, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,70 %. T-Mobile US notiert im Plus, mit +0,26 %. Charter Communications Registered (A) notiert im Minus, mit -0,57 %.

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Ob die Verizon Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verizon Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.