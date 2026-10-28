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    Verizon Communications rutscht auf Monatssicht um 6,20 % ab

    Unter Druck

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    Die Aktie von Verizon Communications verliert heute 1,76 %, während der US 30 leicht zulegt.

    Unter Druck - Verizon Communications rutscht auf Monatssicht um 6,20 % ab
    Foto: SNEHIT PHOTO - stock.adobe.com

    Auf Monatssicht verliert Verizon Communications 6,20 % an Wert. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Kursrückgang gibt es nicht. Im Telekommunikationssektor ist das Bild uneinheitlich: AT&T gibt ähnlich stark nach, Charter Communications verliert moderat und T-Mobile US legt leicht zu.

    Aktueller Stand der Verizon Communications Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 28.10.2026

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Verizon Communications Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -6,77 % hinzunehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verizon Communications Aktie damit um -1,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,20 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +11,71 % gewonnen.

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    Zum Vergleich: Der US 30 notiert heute lediglich +0,18 % im Plus-Minus-Bereich. Verizon Communications entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Die Aktie von Verizon Communications erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,50 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,74 %, über 10 Jahre bei -1,04 %.

    Verizon Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,71 %
    1 Monat -6,20 %
    3 Monate -6,77 %
    1 Jahr +15,16 %
    Stand: 28.10.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Verizon Communications Aktie

    Verizon Communications ist ein US-Telekommunikationskonzern mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband, Festnetz und Unternehmenslösungen. Kernprodukte: Wireless-Tarife, 5G, Glasfaser (Fios), Cloud- und Netzwerklösungen. Starke Marktstellung als einer der Top-3-Mobilfunkanbieter in den USA. Wichtige Konkurrenten: AT&T, T-Mobile US, Comcast. USPs: großes 5G-Netz, hohe Netzqualität, starker B2B-Fokus.

    Es gibt 4 Mrd. Verizon Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 161,08 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 28.10. - US Tech 100 stark +0,36 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Verizon Communications

    AT&T, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,70 %. T-Mobile US notiert im Plus, mit +0,26 %. Charter Communications Registered (A) notiert im Minus, mit -0,57 %.

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    Ob die Verizon Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verizon Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Verizon Communications

    -1,63 %
    -2,32 %
    -6,25 %
    -7,02 %
    +15,20 %
    +21,16 %
    -14,61 %
    -13,09 %
    +446,85 %
    ISIN:US92343V1044WKN:868402
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