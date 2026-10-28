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    Umsatzziel treibt Oracle um 10,01 % nach oben

    Spotlight

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    Oracle springt um 10,01 % und steuert damit auf den vierten Gewinntag in Folge zu.

    Spotlight - Umsatzziel treibt Oracle um 10,01 % nach oben
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Aussagen zum mittelfristigen Umsatzziel auf einer Investorenkonferenz geben Oracle im späten Handel kräftigen Schub. Zwischenzeitlich liegt die Aktie noch um 1,14 % im Minus, bevor sie deutlich ins Plus dreht. Der Handelsumsatz erreicht bereits das 2,6-Fache des gesamten Vortags.

    Oracle aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 28.10.2026

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Oracle einen Gewinn von +24,33 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um +9,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,62 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Oracle einen Rückgang von -22,17 %.

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    Informationen zur Oracle Aktie

    Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

    Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 389,73 Mrd. € wert.

    Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,78 %
    1 Monat +8,62 %
    3 Monate +24,33 %
    1 Jahr -46,27 %
    Stand: 28.10.2026, 21:13 Uhr

    Die Aktie von Oracle erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,09 %. Über 5 Jahre lag sie bei 7,38 %, über 10 Jahre bei 12,87 %.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Oracle?

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. Salesforce notiert im Minus, mit -0,14 %. IBM notiert im Plus, mit +1,16 %. Microsoft legt um +3,27 % zu SAP notiert im Minus, mit -2,07 %.

    Oracle sorgt für Kurssprung mit mittelfristigem Umsatzziel


    Der US-Softwarekonzern Oracle hat seinen Aktien am Mittwoch im späten Handel mit Aussagen im Rahmen einer Investorenkonferenz mächtig Schub gegeben. Lange Zeit hatte sich der Kurs nicht groß vom Vortagsniveau entfernt, doch dann sprang er in …

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    Oracle Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Oracle Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Oracle Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Oracle

    +7,55 %
    +9,78 %
    +8,62 %
    +24,33 %
    -46,27 %
    +35,98 %
    +56,17 %
    +269,83 %
    +7.407,75 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460
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