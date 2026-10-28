Microsoft steigt um 3,27 % auf ein neues 52-Wochen-Hoch

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +38,46 % bei Microsoft.

Mit einem neuen 52-Wochen-Hoch setzt Microsoft die Gewinnserie am vierten Handelstag in Folge fort. Der Handelsumsatz erreicht bereits das Doppelte des gesamten Vortags. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Microsoft Aktie damit um +0,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microsoft +15,07 % gewonnen.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Apple notiert im Minus, mit -1,04 %. Alphabet notiert im Minus, mit -7,27 %. IBM legt um +1,16 % zu Oracle notiert im Plus, mit +10,09 %.

Informationen zur Microsoft Aktie

Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,69 Bil. € wert.

Die Aktie von Microsoft erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 15,34 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,46 %, über 10 Jahre bei 24,20 %.

Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,65 % 1 Monat +4,83 % 3 Monate +38,46 % 1 Jahr +3,90 %

Microsoft Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 28.10.2026, 21:14 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Microsoft Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Microsoft Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.