🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Microsoft steigt um 3,27 % auf ein neues 52-Wochen-Hoch

    Spotlight

    465 Aufrufe 465 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microsoft legt nach einem zwischenzeitlichen Minus von 1,25 % um 3,27 % zu.

    Spotlight - Microsoft steigt um 3,27 % auf ein neues 52-Wochen-Hoch
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Mit einem neuen 52-Wochen-Hoch setzt Microsoft die Gewinnserie am vierten Handelstag in Folge fort. Der Handelsumsatz erreicht bereits das Doppelte des gesamten Vortags. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist zunächst nicht erkennbar.

    Microsoft Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 28.10.2026

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +38,46 % bei Microsoft.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    505,68€
    Basispreis
    4,71
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    547,15€
    Basispreis
    3,51
    Ask
    × 13,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche ist die Microsoft Aktie damit um +0,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microsoft +15,07 % gewonnen.

    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!

    Knapp im Plus vor US-Zinsentscheid und Tech-Zahlen


    Kurz vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und den später erwarteten Geschäftszahlen mehrerer Tech-Riesen agieren die Anleger nach der jüngsten Tech-Erholung an den US-Börsen etwas vorsichtiger. Etwas mehr als zwei Stunden vor Schluss standen …

    Wenig bewegt vor Fed - Berichtssaison im Fokus


    Europas Aktienmärkte haben den Mittwoch wenig bewegt zu Ende gebracht. Während an Asiens Börsen die beeindruckende Quartalsbilanz von SK Hynix die KI-Begeisterung erneut anfachte, sprang der Funke nach Europa kaum über. Dort und in New York …

    Dax auf Erholungskurs - KI-Optimismus nimmt zu


    Gestützt auf wieder optimistische Aussichten für Künstliche Intelligenz (KI) hat der Dax seinen jüngsten Erholungskurs am Mittwoch fortgesetzt. Der deutsche Leitindex hatte zwischenzeitlich den höchsten Stand seit fünf Wochen erreicht und gewann am …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Apple notiert im Minus, mit -1,04 %. Alphabet notiert im Minus, mit -7,27 %. IBM legt um +1,16 % zu Oracle notiert im Plus, mit +10,09 %.

    Informationen zur Microsoft Aktie

    Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

    Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,69 Bil. € wert.

    Die Aktie von Microsoft erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 15,34 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,46 %, über 10 Jahre bei 24,20 %.

    Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,65 %
    1 Monat +4,83 %
    3 Monate +38,46 %
    1 Jahr +3,90 %
    Stand: 28.10.2026, 21:14 Uhr

    Microsoft Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Microsoft Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Microsoft Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Microsoft

    +3,13 %
    +0,65 %
    +4,83 %
    +38,46 %
    +3,90 %
    +51,27 %
    +70,29 %
    +761,65 %
    +2.073,13 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747
    Microsoft direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Spotlight Microsoft steigt um 3,27 % auf ein neues 52-Wochen-Hoch Microsoft legt nach einem zwischenzeitlichen Minus von 1,25 % um 3,27 % zu.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     