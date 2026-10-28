Siemens Energy setzt Gewinnserie mit einem Plus von 2,98 % fort

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Siemens Energy-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -10,51 % hinnehmen mussten.

Der dritte Gewinntag in Folge verlängert die Aufwärtsserie bei Siemens Energy. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Kursanstieg gibt es nicht. Seit Jahresbeginn gewinnt die Aktie 10,90 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +10,90 %.

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🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrücksetzer bei Siemens Energy, die mehrere Anleger für Nachkäufe nutzen. Ein Kurs von 128 Euro wird als Kaufgelegenheit gesehen. Starke Quartalszahlen und die erhöhte Jahresprognose von GE Vernova nähren Hoffnungen auf positive Impulse. Als mögliche Belastung wird ein im Forum genannter Trench-Kauf für 9 Mrd. Euro bis Ende 2027 diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Technologiewerte geben den Ton an: Der TecDAX führt die Indizes an, während der MDAX leicht nachgibt. Bei den Einzelwerten glänzt Vertiv, Symrise gerät deutlich unter Druck.

Wir schauen auf drei Top-Aktien und die Einstiegschancen und Kurspotentiale.

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Informationen zur Siemens Energy Aktie

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,83 Mrd. € wert.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat -7,07 % 3 Monate -10,51 % 1 Jahr +28,31 %

Stand: 28.10.2026, 21:15 Uhr

Die Aktie von Siemens Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 151,00 %. Über 5 Jahre lag sie bei 38,63 %.

Siemens Energy Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.