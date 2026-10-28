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    SAP verliert weiter: Vierter Rückgang in Folge

    Im Blickpunkt

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    SAP gibt heute um 1,93 % nach, während sich die Aktien der Wettbewerber uneinheitlich entwickeln.

    Im Blickpunkt - SAP verliert weiter: Vierter Rückgang in Folge
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Bei SAP hält die Verlustserie den vierten Handelstag in Folge an. Ein konkreter Auslöser für den erneuten Rückgang ist nicht erkennbar. Der Konzern setzt auf günstigere KI-Modelle und will damit Milliarden sparen – diese Pläne erklären den Kursverlust jedoch nicht.

    SAP Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 28.10.2026

    Obwohl die SAP Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +39,62 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +4,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,30 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,95 % gewonnen.

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    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,44 %
    1 Monat +14,30 %
    3 Monate +39,62 %
    1 Jahr -9,63 %
    Stand: 28.10.2026, 21:17 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den SAP-Kursanstieg seit Juni, die Reaktion auf die Quartalszahlen und neue KI-Angebote rund um Joule und die Business AI Platform. KI wird als möglicher Wachstumstreiber gesehen, während die jüngsten Nachrichten laut einem Beitrag kaum Kursimpulse liefern. Genannt werden Kursziele von 240 Euro bis Jahresende und 300 Euro binnen 24 Monaten. Einzelne Anleger nehmen Gewinne bei Derivaten mit, halten aber ihre Aktien.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 260,20 Mrd. € wert.

    3 Milliarden Euro! SAP entdeckt einen gigantischen Gewinnhebel durch KI


    SAP setzt auf günstigere KI-Modelle und will Milliarden sparen. Steigende Cloud-Umsätze und sinkende Kosten könnten die Gewinne und die SAP-Aktie antreiben.

    Börsen Update Europa - 28.10. - CH 20 schwach -0,61 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Die Aktie von SAP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,70 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,04 %, über 10 Jahre bei 10,25 %.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,12 %. Microsoft notiert im Plus, mit +3,27 %. Oracle notiert im Plus, mit +8,93 %. ServiceNow verliert -17,17 % Workday (A) notiert im Minus, mit -1,65 %.

    Lohnt sich ein Investment in die SAP Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der SAP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SAP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SAP

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    +69,72 %
    +69,66 %
    +162,95 %
    +1.249.775,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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