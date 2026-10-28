SAP verliert weiter: Vierter Rückgang in Folge

Obwohl die SAP Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +39,62 %.

Bei SAP hält die Verlustserie den vierten Handelstag in Folge an. Ein konkreter Auslöser für den erneuten Rückgang ist nicht erkennbar. Der Konzern setzt auf günstigere KI-Modelle und will damit Milliarden sparen – diese Pläne erklären den Kursverlust jedoch nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +4,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,30 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,95 % gewonnen.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,44 % 1 Monat +14,30 % 3 Monate +39,62 % 1 Jahr -9,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.10.2026, 21:17 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den SAP-Kursanstieg seit Juni, die Reaktion auf die Quartalszahlen und neue KI-Angebote rund um Joule und die Business AI Platform. KI wird als möglicher Wachstumstreiber gesehen, während die jüngsten Nachrichten laut einem Beitrag kaum Kursimpulse liefern. Genannt werden Kursziele von 240 Euro bis Jahresende und 300 Euro binnen 24 Monaten. Einzelne Anleger nehmen Gewinne bei Derivaten mit, halten aber ihre Aktien.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 260,20 Mrd. € wert.

SAP setzt auf günstigere KI-Modelle und will Milliarden sparen. Steigende Cloud-Umsätze und sinkende Kosten könnten die Gewinne und die SAP-Aktie antreiben.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Aktie von SAP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,70 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,04 %, über 10 Jahre bei 10,25 %.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,12 %. Microsoft notiert im Plus, mit +3,27 %. Oracle notiert im Plus, mit +8,93 %. ServiceNow verliert -17,17 % Workday (A) notiert im Minus, mit -1,65 %.

Lohnt sich ein Investment in die SAP Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der SAP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SAP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.