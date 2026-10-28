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    Nokia: Kursplus verlängert Gewinnserie auf vier Tage

    Das bewegt die Anleger

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    Nokia legt um 3,41 % zu, während die Wettbewerber Cisco Systems und Ericsson nachgeben.

    Das bewegt die Anleger - Nokia: Kursplus verlängert Gewinnserie auf vier Tage
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    Nokia verzeichnet den vierten Handelstag in Folge Kursgewinne. Einen eindeutigen Auslöser für den heutigen Anstieg gibt es nicht. Deutsche Bank Research bestätigt zwar die Einstufung „Buy“, senkt jedoch das Kursziel von 11,50 auf 10,00 Euro.

    Nokia Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 28.10.2026

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Nokia investiert war, konnte einen Gewinn von +3,59 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Nokia Aktie damit um +1,94 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,08 %. Im Jahr 2026 gab es für Nokia bisher ein Plus von +49,00 %.

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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOKIA auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 11,50 auf 10,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Quartalsbericht der Finnen sollte eigentlich Grund zur Freude geboten haben, schrieb Robert Sanders in seinem am …

    Börsenstart Europa - 28.10. - CH 20 schwach -0,43 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 21.10.-28.10.2026 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,93 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Minus, mit -0,70 %.

    Informationen zur Nokia Aktie

    Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

    Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,67 Mrd. € wert.

    Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,94 %
    1 Monat -9,08 %
    3 Monate +3,59 %
    1 Jahr +51,05 %
    Stand: 28.10.2026, 21:18 Uhr

    Die Aktie von Nokia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,36 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,07 %, über 10 Jahre bei 7,02 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nokia Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Kooperation mit SpaceX oder eine Übernahme von Nokias Mobilfunksparte. Diskutiert werden Nokias Patente, Lizenzeinnahmen und die Bedeutung terrestrischer Netze für Starlink. Die Rolle von AI-RAN und Nvidia sowie Nokias technischer Vorsprung sind umstritten. Einzelne erwarten bei verdichteten Gerüchten Kurse von 11–12 Euro; andere halten die Kooperation für wenig wahrscheinlich und warnen vor einem Kauf allein wegen dieser Spekulation.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nokia eingestellt.

    Zur Nokia Diskussion

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nokia Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nokia Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Nokia

    +1,72 %
    +1,94 %
    -9,08 %
    +3,59 %
    +51,05 %
    +165,90 %
    +61,60 %
    +91,91 %
    -36,11 %
    ISIN:FI0009000681WKN:870737
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