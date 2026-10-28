🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nach Eklat bei UN weisen USA kubanischen Diplomaten aus

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • USA weisen kubanischen UN-Diplomaten nach Eklat aus
    • Streit bei UN-Sitzung eskaliert nach Vorwürfen
    • UN-Resolution gegen US-Embargo erhält Mehrheit
    Nach Eklat bei UN weisen USA kubanischen Diplomaten aus
    Foto: Siarhei - 356130783

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem heftigen Wortgefecht bei den Vereinten Nationen haben die USA einen kubanischen Diplomaten ausgewiesen. Der Mann sei Mitglied der Delegation bei den Vereinten Nationen gewesen, so eine kubanische Diplomatin, die auch die Ausweisung bestätigte. Der Schritt markiert eine weitere Eskalation im ohnehin angespannten Verhältnis zwischen Washington und Havanna.

    Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, hatte zuvor in einem Interview gesagt, Außenminister Marco Rubio habe die Ausweisung eines Mannes unterzeichnet, der einen US-Diplomaten "geschubst" und versucht habe, ihn anzugreifen.

    Bei den Vereinten Nationen war es am Dienstag zu einem Eklat gekommen. In der Sitzung anlässlich einer alljährlichen Resolution gegen das seit Jahrzehnten geltende US-Embargo gegen Kuba hatten Vertreter des Inselstaates lautstark gegen die Rede von Waltz protestiert und ihn unterbrochen.

    Auf Videos war zu sehen, wie der nun ausgewiesene Diplomat dem Anschein nach versucht, eine Person daran zu hindern, ihn zu filmen. Die kubanische Seite schilderte die Situation in einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dass der Diplomat von einem US-Vertreter bedrängt worden sei.

    Waltz hatte vor den Ländervertretern scharfe Kritik an der Führung Kubas seit Fidel Castro ausgebreitet. Kubas Außenminister Bruno Rodríguez schritt in Richtung des Rednerpults, worauf hin Waltz Sätze rief wie "Halt Abstand" und "Das ist nicht Ihre kommunistische Diktatur".

    Abstimmung über US-Embargo

    Die UN-Generalversammlung stimmt seit 1992 jährlich über eine Resolution zur Beendigung des seit mehr als 60 Jahren bestehenden US-Embargos ab. Die USA hatten vor der diesjährigen Abstimmung vehement bei Staaten gegen die Resolution geworben. Sie wurde auch in diesem Jahr von der Mehrheit der Staaten angenommen - allerdings weniger Stimmen als im vorangegangenen Jahr. Deutschland etwa hatte 2025 für die Resolution gestimmt und enthielt sich jetzt. Die Resolution hat keine bindende, aber eine symbolische Wirkung.

    Havanna begrüßte das Ergebnis der Abstimmung als Sieg für Kuba. "Die Welt hat sich erneut mehrheitlich gegen die Blockade ausgesprochen, trotz des massiven Drucks und der Erpressungsversuche der USA, den Ausgang dieser Abstimmung zu beeinflussen", schrieb Präsident Miguel Díaz-Canel auf X.

    Zwischen den USA und Kuba sind die Beziehungen seit Jahrzehnten angespannt. Die Lage hat sich unter US-Präsident Donald Trump durch Sanktionen und ein Ölembargo weiter verschärft. Trump hatte zudem sogar mit einer Übernahme der nur rund 150 Kilometer von Florida entfernten Insel gedroht./apo/DP/he







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Nach Eklat bei UN weisen USA kubanischen Diplomaten aus Nach dem heftigen Wortgefecht bei den Vereinten Nationen haben die USA einen kubanischen Diplomaten ausgewiesen. Der Mann sei Mitglied der Delegation bei den Vereinten Nationen gewesen, so eine kubanische Diplomatin, die auch die Ausweisung …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     