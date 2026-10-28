JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 119 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal kürzte Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen bis 2027, vor allem wegen schwächerer Ergebnisse der Leasing-Tochter Arval. Für 2028 ließ sie diese aber weitgehend unverändert und für 2029 wurden sie wegen des Effekts höherer Aktienrückkäufe erhöht. BNP bleibt vor diesen Hintergründen ihr bevorzugter Branchenwert in Frankreich./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:10 / GMT
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Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 87,52EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 21:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 119
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 119
Währung: EUR
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