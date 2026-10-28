Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.10.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -8,67 %
Performance 1M: +5,62 %
Tagesperformance: -8,03 %
Performance 1M: -3,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,79 %
Performance 1M: -22,04 %
Tagesperformance: -7,78 %
Performance 1M: -3,64 %
Tagesperformance: -7,18 %
Performance 1M: +7,64 %
Tagesperformance: -7,06 %
Performance 1M: +2,36 %
Tagesperformance: -6,86 %
Performance 1M: +3,19 %
Tagesperformance: +6,86 %
Performance 1M: +16,11 %
Tagesperformance: +6,70 %
Performance 1M: +5,27 %
Tagesperformance: -6,49 %
Performance 1M: -3,03 %
Tagesperformance: +6,27 %
Performance 1M: -13,49 %
Tagesperformance: +5,15 %
Performance 1M: -19,29 %
Tagesperformance: +4,50 %
Performance 1M: -18,05 %
Tagesperformance: -4,17 %
Performance 1M: +20,79 %
Tagesperformance: +4,11 %
Performance 1M: -12,88 %
Tagesperformance: -3,81 %
Performance 1M: -0,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,63 %
Performance 1M: -9,61 %
Tagesperformance: +3,58 %
Performance 1M: +12,59 %
Tagesperformance: +3,16 %
Performance 1M: -11,39 %
Tagesperformance: +3,12 %
Performance 1M: +4,48 %
Tagesperformance: +3,06 %
Performance 1M: -7,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,97 %
Performance 1M: +5,38 %
Tagesperformance: -2,89 %
Performance 1M: +11,52 %
Tagesperformance: +2,76 %
Performance 1M: -0,86 %
Tagesperformance: +2,69 %
Performance 1M: -26,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,63 %
Performance 1M: +15,31 %
Tagesperformance: -2,62 %
Performance 1M: -0,85 %
Tagesperformance: +2,57 %
Performance 1M: +10,39 %
Tagesperformance: -2,41 %
Performance 1M: +7,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,36 %
Performance 1M: +4,43 %
Tagesperformance: +2,35 %
Performance 1M: +10,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,34 %
Performance 1M: -23,33 %
Tagesperformance: +2,25 %
Performance 1M: +11,26 %