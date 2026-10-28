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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.10.2026

    Top & Flop

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    612,35€
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    Blatt
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -27,59 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -8,67 %
    Platz 2
    Performance 1M: +5,62 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,67 %.

    Alphabet
    Tagesperformance: -8,03 %
    Platz 3
    Performance 1M: -3,61 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,03 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Alphabets anstehende Quartalszahlen und die Erwartung starker Cloudzahlen. Diskutiert werden die Rentabilität von KI-Rechenzentren, steigende Cashflows sowie Kapitalintensität und Zyklik als Risiken. Weitere Themen sind die berichtete Aufstockung durch Berkshire Hathaway, die Bewertung von rund 3,95 Billionen US-Dollar und die Kursentwicklung zwischen seitlichem Verlauf und Schwankungen von −7 bis +9 % in drei Monaten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +7,79 %
    Platz 4
    Performance 1M: -22,04 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,79 %.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: -7,78 %
    Platz 5
    Performance 1M: -3,64 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,78 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -7,18 %
    Platz 6
    Performance 1M: +7,64 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,18 %.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: -7,06 %
    Platz 7
    Performance 1M: +2,36 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,06 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -6,86 %
    Platz 8
    Performance 1M: +3,19 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,86 %.

    GE Healthcare Technologies
    Tagesperformance: +6,86 %
    Platz 9
    Performance 1M: +16,11 %
    Chart GE Healthcare Technologies
    ISIN: US36266G1076
    WKN: A3D3G6
    Die GE Healthcare Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,86 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +6,70 %
    Platz 10
    Performance 1M: +5,27 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,70 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: -6,49 %
    Platz 11
    Performance 1M: -3,03 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,49 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +6,27 %
    Platz 12
    Performance 1M: -13,49 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,27 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +5,15 %
    Platz 13
    Performance 1M: -19,29 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,15 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +4,50 %
    Platz 14
    Performance 1M: -18,05 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,50 %.

    Intuit
    Tagesperformance: -4,17 %
    Platz 15
    Performance 1M: +20,79 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,17 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +4,11 %
    Platz 16
    Performance 1M: -12,88 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,11 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -3,81 %
    Platz 17
    Performance 1M: -0,87 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,81 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristige Kursentwicklung: Ein Beitrag sieht im Chart einen Abwärtstrend und erwartet möglicherweise günstigere Einstiegskurse, während andere bei rund 130 Euro einen Boden vermuten und nachkaufen. Fundamental wird Terafab als mögliche strategische Chance diskutiert; ein Bewertungsaufschlag gilt jedoch als spekulativ und hängt von hohen, bislang nicht gesicherten künftigen Erträgen ab.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +3,63 %
    Platz 18
    Performance 1M: -9,61 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,63 %.

    Honeywell Aerospace
    Tagesperformance: +3,58 %
    Platz 19
    Performance 1M: +12,59 %
    Chart Honeywell Aerospace
    ISIN: US43849R1059
    WKN: A429HW
    Die Honeywell Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,58 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +3,16 %
    Platz 20
    Performance 1M: -11,39 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,16 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +3,12 %
    Platz 21
    Performance 1M: +4,48 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,12 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +3,06 %
    Platz 22
    Performance 1M: -7,60 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,06 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rückenwind durch SK Hynix’ Rekordzahlen und die starke KI-Speichernachfrage, der Micron-Kursgewinne stützt. Langfristige Kapazitätsverträge, erwartetes Gewinnwachstum und ein für Dezember angekündigtes Rückkaufprogramm nähren den Optimismus. Als Risiken gelten Zinsreaktionen und höhere Personalkosten in Taiwan.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    O'Reilly Automotive
    Tagesperformance: +2,97 %
    Platz 23
    Performance 1M: +5,38 %
    Chart O'Reilly Automotive
    ISIN: US67103H1077
    WKN: A1H5JY
    Die O'Reilly Automotive Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,97 %.

    Automatic Data Processing
    Tagesperformance: -2,89 %
    Platz 24
    Performance 1M: +11,52 %
    Chart Automatic Data Processing
    ISIN: US0530151036
    WKN: 850347
    Die Automatic Data Processing Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,89 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +2,76 %
    Platz 25
    Performance 1M: -0,86 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,76 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: +2,69 %
    Platz 26
    Performance 1M: -26,89 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,69 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Kurskorrektur und die Finanzierung des Rechenzentrumsausbaus. Diskutiert werden ein Auftragsbestand von rund 104 Mrd. US-Dollar, Einnahmen von 5 Mrd. und Schulden von etwa 50 Mrd. US-Dollar. Chancen durch Expansion und mögliche positive Quartalszahlen stehen Sorgen über Verschuldung, Kundenausfälle und Stromversorgung gegenüber. Einige Anleger berichten von Käufen trotz der Kursverluste.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber CoreWeave Registered (A) eingestellt.

    Autodesk
    Tagesperformance: -2,63 %
    Platz 27
    Performance 1M: +15,31 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,63 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: -2,62 %
    Platz 28
    Performance 1M: -0,85 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,62 %.

    Amgen
    Tagesperformance: +2,57 %
    Platz 29
    Performance 1M: +10,39 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,57 %.

    Adobe
    Tagesperformance: -2,41 %
    Platz 30
    Performance 1M: +7,75 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,41 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Adobes jüngste Kurswende: Rekordumsatz von 6,76 Mrd. USD (+13 %) und eine angehobene Prognose für 2026 stützen die Aktie. Zugleich bleibt die Sorge vor KI-bedingter Disruption bestehen; dagegen werden Adobes Funktionsumfang und etablierte Marktstellung angeführt. Diskutiert werden die volatile Erholung im Softwaresektor sowie technische Marken wie die 200-Tage-Linie und ein Stop-Loss bei 221,50 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Adobe eingestellt.

    Palantir
    Tagesperformance: -2,36 %
    Platz 31
    Performance 1M: +4,43 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,36 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +2,35 %
    Platz 32
    Performance 1M: +10,05 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,35 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Rücksetzer der Moderna-Aktie und die Frage nach einem Wiedereinstieg. Technisch wird beobachtet, ob der Kurs die Marke von 180 US-Dollar hält und eine Erholung gelingt; zugleich herrscht Unsicherheit über das Abwärtsrisiko. Die Citi sieht 80 Dollar als Kursziel. Positive Hautkrebs-Impfstoffdaten stützen die langfristige Hoffnung, doch der mögliche Umsatz und die hohen Erwartungen bleiben Bewertungsfragen. Einige halten den Rückgang für übertrieben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +2,34 %
    Platz 33
    Performance 1M: -23,33 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,34 %.

    Analog Devices
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 34
    Performance 1M: +11,26 %
    Chart Analog Devices
    ISIN: US0326541051
    WKN: 862485
    Die Analog Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 28.10.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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