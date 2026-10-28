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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 28.10.2026

    Top & Flop

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 28.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    275,83€
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    0,17
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    Blatt
    Short
    304,84€
    Basispreis
    3,21
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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -27,66 %.

    F5
    Tagesperformance: -19,83 %
    Platz 2
    Performance 1M: -16,13 %
    Chart F5
    ISIN: US3156161024
    WKN: 922977
    Die F5 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -19,83 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: -19,17 %
    Platz 3
    Performance 1M: +11,98 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -19,17 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +12,58 %
    Platz 4
    Performance 1M: -1,94 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,58 %.

    C.H.Robinson Worldwide
    Tagesperformance: -11,63 %
    Platz 5
    Performance 1M: -12,43 %
    Chart C.H.Robinson Worldwide
    ISIN: US12541W2098
    WKN: A0HGF5
    Die C.H.Robinson Worldwide Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,63 %.

    Tyler Technologies
    Tagesperformance: -11,23 %
    Platz 6
    Performance 1M: +14,57 %
    Chart Tyler Technologies
    ISIN: US9022521051
    WKN: 917099
    Die Tyler Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,23 %.

    Lennox International
    Tagesperformance: -10,82 %
    Platz 7
    Performance 1M: -10,06 %
    Chart Lennox International
    ISIN: US5261071071
    WKN: 924838
    Die Lennox International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,82 %.

    Labcorp Holdings
    Tagesperformance: +8,75 %
    Platz 8
    Performance 1M: +19,93 %
    Chart Labcorp Holdings
    ISIN: US5049221055
    WKN: A40C39
    Die Labcorp Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,75 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +8,32 %
    Platz 9
    Performance 1M: -22,04 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,32 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -7,92 %
    Platz 10
    Performance 1M: +7,64 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,92 %.

    Alphabet
    Tagesperformance: -7,87 %
    Platz 11
    Performance 1M: -3,61 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,87 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Alphabets anstehende Quartalszahlen und die Erwartung starker Cloudzahlen. Diskutiert werden die Rentabilität von KI-Rechenzentren, steigende Cashflows sowie Kapitalintensität und Zyklik als Risiken. Weitere Themen sind die berichtete Aufstockung durch Berkshire Hathaway, die Bewertung von rund 3,95 Billionen US-Dollar und die Kursentwicklung zwischen seitlichem Verlauf und Schwankungen von −7 bis +9 % in drei Monaten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.

    Quanta Services
    Tagesperformance: +7,78 %
    Platz 12
    Performance 1M: -2,75 %
    Chart Quanta Services
    ISIN: US74762E1029
    WKN: 912294
    Die Quanta Services Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,78 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -7,66 %
    Platz 13
    Performance 1M: +5,62 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,66 %.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: -7,61 %
    Platz 14
    Performance 1M: -3,64 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,61 %.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: -7,27 %
    Platz 15
    Performance 1M: +2,36 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,27 %.

    O'Reilly Automotive
    Tagesperformance: +7,19 %
    Platz 16
    Performance 1M: +5,38 %
    Chart O'Reilly Automotive
    ISIN: US67103H1077
    WKN: A1H5JY
    Die O'Reilly Automotive Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,19 %.

    Oracle
    Tagesperformance: +7,03 %
    Platz 17
    Performance 1M: +9,37 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,03 %.

    GE Healthcare Technologies
    Tagesperformance: +6,89 %
    Platz 18
    Performance 1M: +16,11 %
    Chart GE Healthcare Technologies
    ISIN: US36266G1076
    WKN: A3D3G6
    Die GE Healthcare Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,89 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +6,75 %
    Platz 19
    Performance 1M: +5,27 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,75 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: -6,72 %
    Platz 20
    Performance 1M: -3,03 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,72 %.

    Garmin
    Tagesperformance: -6,36 %
    Platz 21
    Performance 1M: -4,98 %
    Chart Garmin
    ISIN: CH0114405324
    WKN: A1C06B
    Die Garmin Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,36 %.

    Boston Scientific
    Tagesperformance: -6,33 %
    Platz 22
    Performance 1M: 0,00 %
    Chart Boston Scientific
    ISIN: US1011371077
    WKN: 884113
    Die Boston Scientific Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,33 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -6,27 %
    Platz 23
    Performance 1M: +3,19 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,27 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +6,23 %
    Platz 24
    Performance 1M: -13,49 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,23 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +6,01 %
    Platz 25
    Performance 1M: -19,29 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,01 %.

    eBay
    Tagesperformance: +5,92 %
    Platz 26
    Performance 1M: +10,44 %
    Chart eBay
    ISIN: US2786421030
    WKN: 916529
    Die eBay Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,92 %.

    Carvana Registered (A)
    Tagesperformance: +5,58 %
    Platz 27
    Performance 1M: -7,73 %
    Chart Carvana Registered (A)
    ISIN: US1468691027
    WKN: A2DPW1
    Die Carvana Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,58 %.

    Xylem
    Tagesperformance: -5,50 %
    Platz 28
    Performance 1M: -12,09 %
    Chart Xylem
    ISIN: US98419M1009
    WKN: A1JMBU
    Die Xylem Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,50 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Xylem (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von 8 % nach verfehlten Umsatz- und Ergebniserwartungen für Q3/26. Dem stehen ein um 10 % höherer Auftragseingang, ein um 13 % auf 5,5 Mrd. US-Dollar gestiegener Auftragsbestand und eine EBITDA-Marge von 23,9 % gegenüber. Einige sehen Kurse unter 80 Euro als Einstiegschance und erwarten eine Erholung bis 120 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xylem eingestellt.

    Gen Digital
    Tagesperformance: +5,45 %
    Platz 29
    Performance 1M: +13,97 %
    Chart Gen Digital
    ISIN: US6687711084
    WKN: A2PUXE
    Die Gen Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,45 %.

    Chipotle Mexican Grill
    Tagesperformance: +5,27 %
    Platz 30
    Performance 1M: -6,36 %
    Chart Chipotle Mexican Grill
    ISIN: US1696561059
    WKN: A0ESP5
    Die Chipotle Mexican Grill Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,27 %.

    Casey's General Stores
    Tagesperformance: -4,95 %
    Platz 31
    Performance 1M: +14,61 %
    Chart Casey's General Stores
    ISIN: US1475281036
    WKN: 885039
    Die Casey's General Stores Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,95 %.

    D.R. Horton
    Tagesperformance: -4,91 %
    Platz 32
    Performance 1M: +1,85 %
    Chart D.R. Horton
    ISIN: US23331A1097
    WKN: 884312
    Die D.R. Horton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,91 %.

    CoStar Group
    Tagesperformance: -4,87 %
    Platz 33
    Performance 1M: +0,22 %
    Chart CoStar Group
    ISIN: US22160N1090
    WKN: 922134
    Die CoStar Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,87 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: -4,80 %
    Platz 34
    Performance 1M: +4,92 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,80 %.

    Equinix
    Tagesperformance: +4,50 %
    Platz 35
    Performance 1M: +1,84 %
    Chart Equinix
    ISIN: US29444U7000
    WKN: A14M21
    Die Equinix Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,50 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +4,38 %
    Platz 36
    Performance 1M: -18,05 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,38 %.

    Fortive
    Tagesperformance: +4,34 %
    Platz 37
    Performance 1M: +16,07 %
    Chart Fortive
    ISIN: US34959J1088
    WKN: A2AJ0F
    Die Fortive Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,34 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +4,29 %
    Platz 38
    Performance 1M: -12,88 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,29 %.

    Aon Registered (A)
    Tagesperformance: +4,18 %
    Platz 39
    Performance 1M: +15,74 %
    Chart Aon Registered (A)
    ISIN: IE00BLP1HW54
    WKN: A2P2JR
    Die Aon Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,18 %.

    Charles River Laboratories International
    Tagesperformance: +3,99 %
    Platz 40
    Performance 1M: +30,16 %
    Chart Charles River Laboratories International
    ISIN: US1598641074
    WKN: 939391
    Die Charles River Laboratories International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,99 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 28.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 28.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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