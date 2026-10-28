Aktien mit extremer Performance im US 500 am 28.10.2026
Top & Flop
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
F5
Tagesperformance: -19,83 %
Tagesperformance: -19,83 %
Platz 2
Performance 1M: -16,13 %
Performance 1M: -16,13 %
ServiceNow
Tagesperformance: -19,17 %
Tagesperformance: -19,17 %
Platz 3
Performance 1M: +11,98 %
Performance 1M: +11,98 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +12,58 %
Tagesperformance: +12,58 %
Platz 4
Performance 1M: -1,94 %
Performance 1M: -1,94 %
C.H.Robinson Worldwide
Tagesperformance: -11,63 %
Tagesperformance: -11,63 %
Platz 5
Performance 1M: -12,43 %
Performance 1M: -12,43 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: -11,23 %
Tagesperformance: -11,23 %
Platz 6
Performance 1M: +14,57 %
Performance 1M: +14,57 %
Lennox International
Tagesperformance: -10,82 %
Tagesperformance: -10,82 %
Platz 7
Performance 1M: -10,06 %
Performance 1M: -10,06 %
Labcorp Holdings
Tagesperformance: +8,75 %
Tagesperformance: +8,75 %
Platz 8
Performance 1M: +19,93 %
Performance 1M: +19,93 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +8,32 %
Tagesperformance: +8,32 %
Platz 9
Performance 1M: -22,04 %
Performance 1M: -22,04 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -7,92 %
Tagesperformance: -7,92 %
Platz 10
Performance 1M: +7,64 %
Performance 1M: +7,64 %
Alphabet
Tagesperformance: -7,87 %
Tagesperformance: -7,87 %
Platz 11
Performance 1M: -3,61 %
Performance 1M: -3,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Alphabets anstehende Quartalszahlen und die Erwartung starker Cloudzahlen. Diskutiert werden die Rentabilität von KI-Rechenzentren, steigende Cashflows sowie Kapitalintensität und Zyklik als Risiken. Weitere Themen sind die berichtete Aufstockung durch Berkshire Hathaway, die Bewertung von rund 3,95 Billionen US-Dollar und die Kursentwicklung zwischen seitlichem Verlauf und Schwankungen von −7 bis +9 % in drei Monaten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.
Quanta Services
Tagesperformance: +7,78 %
Tagesperformance: +7,78 %
Platz 12
Performance 1M: -2,75 %
Performance 1M: -2,75 %
Workday (A)
Tagesperformance: -7,66 %
Tagesperformance: -7,66 %
Platz 13
Performance 1M: +5,62 %
Performance 1M: +5,62 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: -7,61 %
Tagesperformance: -7,61 %
Platz 14
Performance 1M: -3,64 %
Performance 1M: -3,64 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -7,27 %
Tagesperformance: -7,27 %
Platz 15
Performance 1M: +2,36 %
Performance 1M: +2,36 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +7,19 %
Tagesperformance: +7,19 %
Platz 16
Performance 1M: +5,38 %
Performance 1M: +5,38 %
Oracle
Tagesperformance: +7,03 %
Tagesperformance: +7,03 %
Platz 17
Performance 1M: +9,37 %
Performance 1M: +9,37 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +6,89 %
Tagesperformance: +6,89 %
Platz 18
Performance 1M: +16,11 %
Performance 1M: +16,11 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +6,75 %
Tagesperformance: +6,75 %
Platz 19
Performance 1M: +5,27 %
Performance 1M: +5,27 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -6,72 %
Tagesperformance: -6,72 %
Platz 20
Performance 1M: -3,03 %
Performance 1M: -3,03 %
Garmin
Tagesperformance: -6,36 %
Tagesperformance: -6,36 %
Platz 21
Performance 1M: -4,98 %
Performance 1M: -4,98 %
Boston Scientific
Tagesperformance: -6,33 %
Tagesperformance: -6,33 %
Platz 22
Performance 1M: 0,00 %
Performance 1M: 0,00 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -6,27 %
Tagesperformance: -6,27 %
Platz 23
Performance 1M: +3,19 %
Performance 1M: +3,19 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +6,23 %
Tagesperformance: +6,23 %
Platz 24
Performance 1M: -13,49 %
Performance 1M: -13,49 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +6,01 %
Tagesperformance: +6,01 %
Platz 25
Performance 1M: -19,29 %
Performance 1M: -19,29 %
eBay
Tagesperformance: +5,92 %
Tagesperformance: +5,92 %
Platz 26
Performance 1M: +10,44 %
Performance 1M: +10,44 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +5,58 %
Tagesperformance: +5,58 %
Platz 27
Performance 1M: -7,73 %
Performance 1M: -7,73 %
Xylem
Tagesperformance: -5,50 %
Tagesperformance: -5,50 %
Platz 28
Performance 1M: -12,09 %
Performance 1M: -12,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Xylem (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von 8 % nach verfehlten Umsatz- und Ergebniserwartungen für Q3/26. Dem stehen ein um 10 % höherer Auftragseingang, ein um 13 % auf 5,5 Mrd. US-Dollar gestiegener Auftragsbestand und eine EBITDA-Marge von 23,9 % gegenüber. Einige sehen Kurse unter 80 Euro als Einstiegschance und erwarten eine Erholung bis 120 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xylem eingestellt.
Gen Digital
Tagesperformance: +5,45 %
Tagesperformance: +5,45 %
Platz 29
Performance 1M: +13,97 %
Performance 1M: +13,97 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: +5,27 %
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 30
Performance 1M: -6,36 %
Performance 1M: -6,36 %
Casey's General Stores
Tagesperformance: -4,95 %
Tagesperformance: -4,95 %
Platz 31
Performance 1M: +14,61 %
Performance 1M: +14,61 %
D.R. Horton
Tagesperformance: -4,91 %
Tagesperformance: -4,91 %
Platz 32
Performance 1M: +1,85 %
Performance 1M: +1,85 %
CoStar Group
Tagesperformance: -4,87 %
Tagesperformance: -4,87 %
Platz 33
Performance 1M: +0,22 %
Performance 1M: +0,22 %
Salesforce
Tagesperformance: -4,80 %
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 34
Performance 1M: +4,92 %
Performance 1M: +4,92 %
Equinix
Tagesperformance: +4,50 %
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 35
Performance 1M: +1,84 %
Performance 1M: +1,84 %
Lam Research
Tagesperformance: +4,38 %
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 36
Performance 1M: -18,05 %
Performance 1M: -18,05 %
Fortive
Tagesperformance: +4,34 %
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 37
Performance 1M: +16,07 %
Performance 1M: +16,07 %
Applied Materials
Tagesperformance: +4,29 %
Tagesperformance: +4,29 %
Platz 38
Performance 1M: -12,88 %
Performance 1M: -12,88 %
Aon Registered (A)
Tagesperformance: +4,18 %
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 39
Performance 1M: +15,74 %
Performance 1M: +15,74 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +3,99 %
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 40
Performance 1M: +30,16 %
Performance 1M: +30,16 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte