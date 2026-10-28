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    Vonovia wird vorsichtiger - Hohe Zinsen belasten Transaktionsgeschäft

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    Für Sie zusammengefasst
    • Vonovia blickt wegen Kosten und Mieten vorsichtig voraus
    • 2026 sieht Vonovia Ebitda in der unteren Prognosehälfte
    • 2027 Gewinn leicht höher, 2028 am unteren Prognoserand
    Vonovia wird vorsichtiger - Hohe Zinsen belasten Transaktionsgeschäft
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia sieht wegen höherer Finanzierungskosten, eines schwächeren Transaktionsgeschäfts und eines geringeren Anstiegs der Mieten zurückhaltend in die Zukunft. 2026 dürfte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in der unteren Hälfte der anvisierten Spanne von 2,95 Milliarden Euro bis 3,05 Milliarden Euro liegen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Mittwochabend mit. Bei Anlegern kam das nicht gut an. Die seit Monaten unter Druck stehende Vonovia-Aktie verlor im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion ein Prozent.

    Für 2028 wird Vonovia ebenfalls etwas vorsichtiger und geht aktuell von einem Wert am unteren Ende der Prognosespanne von 3,2 bis 3,5 Milliarden Euro aus. Neu ist die Prognose für 2027. Im kommenden Jahr erwartet Vonovia einen operativen Gewinn leicht über dem 2026er-Niveau. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres lag das bereinigte operative Ergebnis den Angaben zufolge bei 2,19 Milliarden Euro und damit nur unwesentlich höher als im Vorjahr./he/zb/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 25.715 auf Ariva Indikation (28. Oktober 2026, 21:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +22,55 %/+108,33 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Vonovia - A1ML7J - DE000A1ML7J1

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Vonovias Kursschwankungen um 16,50–16,60 Euro, fehlende Käufer und mögliche Bodenbildung oder eine längere Seitwärtsphase. Trotz JPMorgans Übergewichten-Empfehlung mit Kursziel 26 Euro wird Verkaufsdruck beobachtet. Diskutiert werden zudem Belastungen durch hohe Ölpreise und Zinsen sowie Risiken der Berliner Vergesellschaftungspläne. Eine Entspannung im Iran wird als möglicher Auslöser sinkender Ölpreise und Zinsen gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.

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    dpa-AFX
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