Oracle peilt dank KI-Boom hohes Wachstum an - Kapitalbedarf soll sinken
- Oracle erwartet dank KI-Boom starkes Wachstum
- Ab 2028/29 soll sich das Wachstum selbst tragen
- Bis 2030 peilt Oracle über 225 Milliarden Umsatz an
AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Software- und Datencenter-Konzern Oracle rechnet dann des KI-Booms in den kommenden Jahren mit einem hohen Wachstum. Zudem soll sich dieses ab dem Geschäftsjahr 2028/29 selbst tragen und nicht mehr über die Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital finanziert werden. Das Unternehmen will bis Mitte 2030 nur noch 20 Milliarden Dollar am Finanzmarkt zur Wachstumsfinanzierung einsammeln. Zuletzt hatten die massive Ausgabe von Aktien und Anleihen zur Finanzierung des Baus von Datenzentren den Kurs des Oracle-Papiers stark belastet. Am Mittwoch legte der Oracle-Kurs zweistellig zu.
Der Konzern rechnet bis zum Geschäftsjahr 2029/30 mit einer durchschnittlich jährlichen Wachstumsrate von mehr als 35 Prozent. In dem bis Ende Mai 2030 laufenden Geschäftsjahr soll der Erlös dann bei mehr als 225 Milliarden Dollar (rund 202 Mrd Euro) liegen, wie aus am Mittwochabend veröffentlichten Unterlagen zu einer Investorenkonferenz hervorgeht. Zudem geht Oracle davon aus, in dem Geschäftsjahr einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie von mehr als 21 Dollar zu erzielen. Außerdem soll der Finanzmittelzufluss positiv sein.
Vor allem diese Aussage überraschte viele Analysten positiv. Der Kurs der Aktie kletterte am Mittwochabend um bis zu 14 Prozent auf etwas mehr als 148 Dollar. Seit Ende 2025 ist die Aktie dennoch weiter mit rund 25 Prozent im Minus. Seit dem Rekordhoch von rund 345 Dollar im September 2025 summiert sich der Verlust auf fast 60 Prozent. Der Börsenwert sackte von in der Spitze von fast einer Billion Dollar wieder auf etwas mehr als 440 Milliarden Dollar ab./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,38 % und einem Kurs von 125,8 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 21:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 201,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 258,00EUR was eine Bandbreite von -0,62 %/+27,56 % bedeutet.
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Das ist halt usere Art zu diskutieren, werter Speedy.
- StopppLosss (damals Lputjan) hat angekündigt, seine SAP-Position beim Erreichen der Widerstände zu verkaufen.
- Nils49 ist nachwievor in Besitz seiner SAP-Position und vermutlich mittlerweile im Plus, Tendenz steigend.
- Ich bin nachwievor in Besitz meiner WORKDAY- und ADOBE-Positionen.
Eben...wir "Private" kaufen, kaufen ggf nach und halten den Hintern still.....sitzen dann auch immer wieder kommende Kursrülpser nach unten aus......bin mit meiner Entwicklung der Position SAP sehr zufrieden......in der Ruhe liegt oft die meiste Kraft...hektisches HIn und Her, auch mittels Derivaten, ist nicht meins....und zu oft schaffen diese Hektiker keinen nachhaltigen Mehrwert.