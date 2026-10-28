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    Wochenverlust von rund 20 %: Fortinet bricht im schwachen Branchenumfeld ein

    Spotlight

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    Fortinet stürzt um 30,83 % ab, während der Handelsumsatz bereits das 44,4-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Spotlight - Wochenverlust von rund 20 %: Fortinet bricht im schwachen Branchenumfeld ein
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Auch die Wettbewerber geraten unter Druck: Palo Alto Networks und CrowdStrike verlieren jeweils mehr als 7 %, Cisco gibt ebenfalls nach. Der Einbruch bei Fortinet fällt jedoch deutlich stärker aus und bringt den Wochenverlust auf 20,20 %. Unternehmensnachrichten, die den Kursrutsch erklären, liegen zunächst nicht vor.

    Fortinet Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2026

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Fortinet Verluste von -9,55 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die Fortinet Aktie damit -20,20 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Fortinet eine positive Entwicklung von +77,34 % erlebt.

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    Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich -0,17 % im Plus-Minus-Bereich. Fortinet entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,97 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -8,91 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) notiert im Minus, mit -7,16 %.

    Informationen zur Fortinet Aktie

    Fortinet ist ein US-Cybersicherheitsanbieter mit Fokus auf Firewalls, Secure SD-WAN und integrierte Security-Fabric-Plattform. Kernprodukt ist die FortiGate-Firewall-Familie, ergänzt um E-Mail-, Cloud- und Endpoint-Security. Starke Position im Enterprise- und Carrier-Segment. Wichtige Konkurrenten: Palo Alto Networks, Check Point, Cisco. USP: eigene ASIC-Chips, hohe Performance, breite, eng integrierte Produktpalette.

    Es gibt 734 Mio. Fortinet Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,04 Mrd.EUR € wert.

    Fortinet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -20,20 %
    1 Monat -20,36 %
    3 Monate -9,55 %
    1 Jahr +65,04 %
    Stand: 28.10.2026, 22:00 Uhr

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 28.10.2026 im US Tech 100.

    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 28.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 28.10.2026 im US 500.

    Börsen Update USA - 28.10. - US Tech 100 stark +0,36 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Die Aktie von Fortinet erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 45,71 %. Über 5 Jahre lag sie bei 24,23 %, über 10 Jahre bei 39,79 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Fortinet Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Fortinet Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Fortinet

    -29,01 %
    -20,20 %
    -20,36 %
    -9,55 %
    +65,04 %
    +127,66 %
    +120,87 %
    +2.022,28 %
    +10.583,12 %
    ISIN:US34959E1091WKN:A0YEFE
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