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    Lebensmittel- und Getränkehersteller beschleunigen die Skalierung von KI über die Pilotphase hinaus

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    Lebensmittel- und Getränkehersteller beschleunigen die Skalierung von KI über die Pilotphase hinaus
    Foto: Kien Fan Cesar Hung Sam - stock.adobe.com

    Neue Studie von Rockwell Automation untersucht, warum die KI-Einführung nicht unmittelbar zu messbaren Geschäftsergebnissen führt

    MILWAUKEE, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute neue Erkenntnisse darüber veröffentlicht, wie Lebensmittel- und Getränkehersteller isolierte KI-Pilotprojekte hinter sich lassen und messbare Geschäftsergebnisse in großem Maßstab erzielen können. Auf der Grundlage von Erkenntnissen aus dem „State of Smart Manufacturing Report 2026" von Rockwell beleuchtet die Analyse die Herausforderungen in den Bereichen Daten, Technologie und Personal, die Unternehmen bewältigen müssen, damit sich ihre KI-Investitionen unternehmensweit auswirken.

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    (PRNewsfoto/Rockwell Automation, Inc.)

    Die Einführung von Künstlicher Intelligenz hat sich in der gesamten Lebensmittel- und Getränkeindustrie deutlich beschleunigt. Laut dem „State of Smart Manufacturing Report 2026" setzen fast 90 % der Lebensmittel- und Getränkehersteller KI und maschinelles Lernen bereits ein oder planen dies für die nahe Zukunft. Gleichzeitig berichten Hersteller, dass sie nur etwa 45 % der von ihnen erfassten Daten effektiv nutzen, was ein erhebliches Hindernis für die Skalierung von KI-Initiativen und das Ausschöpfen ihres vollen Potentials darstellt.

    „Viele Hersteller fragen sich nicht mehr, ob KI einen Mehrwert bringen kann", sagt Greg Schmidt, Vice President, CPG Global Industry, Rockwell Automation. „Der Fokus liegt jetzt vielmehr darauf, wie sich erfolgreiche Pilotprojekte im gesamten Unternehmen skalieren lassen. Das erfordert mehr als lediglich neue Technologie. Voraussetzungen sind vernetzte Daten, integrierte Abläufe und eine klare Verknüpfung von KI-Initiativen mit den Geschäftsergebnissen."

    Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen mit den erfolgreichsten KI-Maßnahmen diese als Teil einer umfassenderen Strategie zur digitalen Transformation behandeln. Anstatt sich auf losgelöste Anwendungsfälle zu konzentrieren, investieren sie in engere Verbindungen zwischen Betriebs- und Geschäftssystemen, verbessern die Datenzugänglichkeit und richten KI-Programme auf Schlüsselziele aus, wie die Steigerung von Qualität und Produktivität, die Senkung der Kosten sowie die Minimierung von Risiken.

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